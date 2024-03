Jar bez únavy: Aktívny životný štýl ako liek

Jar je obdobím obnovy a nových začiatkov, ale pre mnohých z nás tiež časom, keď sa musíme vysporiadať s jarnou únavou. Tento stav môže byť spôsobený kombináciou faktorov, vrátane premenlivého počasia, nedostatku vitamínov v tele po zime a celkového poklesu energie. Máme pre vás pár tipov, ako čeliť jarnej únave pomocou pohybu, správnej starostlivosti o telo a pozitívnych zmien v našom životnom štýle.

Prečo je pohyb taký dôležitý?

Pohyb aktivuje naše telo aj myseľ, podporuje krvný obeh, zlepšuje náladu a zvyšuje energiu. Keď sa hýbeme, naše telo produkuje endorfíny, ktoré nám pomáhajú cítiť sa štastnejšie. Pohyb tiež pomáha zlepšiť kvalitu spánku, čo je pre boj s jarnou únavou kľúčové.

Ako začať a udržať motiváciu?

Začať môže byť ťažké, ale kľúčové je nájsť si aktivitu, ktorá nás baví. Nebojte sa experimentovať s rôznymi formami pohybu, pokiaľ nenájdete to, čo vám najviac vyhovuje. Stanovte si reálne ciele a oslavujte každý dosiahnutý úspech, hoci ide o prechádzku naviac v rámci týždňa alebo ste zvládli novú jógovú pozíciu. Nejde o to, aby ste trhali rekordy, ide o to, aby vás pohyb bavil, hoci by to na začiatku malo znamenať, že ste vyšli na poschodie schodmi alebo ste sa prešli do práce či obchodu peši.

Vyskúšať môžete napríklad:

Nordic walking : Chôdza s paličkami je skvelá pre všetky vekové skupiny a pomáha zapojiť viac svalových skupín ako bežná chôdza.

: Chôdza s paličkami je skvelá pre všetky vekové skupiny a pomáha zapojiť viac svalových skupín ako bežná chôdza. Geocaching : Táto moderná forma hľadania pokladov vás nielenže dostane do pohybu, ale tiež pridá nádych dobrodružstva do vašich prechádzok či výletov na bicykli.

: Táto moderná forma hľadania pokladov vás nielenže dostane do pohybu, ale tiež pridá nádych dobrodružstva do vašich prechádzok či výletov na bicykli. Tanec : Či už doma alebo v tanečných kurzoch, tanec je zábavný pohyb, ako sa začať hýbať a zlepšiť svoju fyzickú kondíciu.

: Či už doma alebo v tanečných kurzoch, tanec je zábavný pohyb, ako sa začať hýbať a zlepšiť svoju fyzickú kondíciu. Skupinové športy: pilates, workout, volejbal alebo basketbal môžu byť nielen skvelým cvičením, ale tiež príležitosťou k sociálnou kontaktu, čo je pre duševné zdravie dôležité.

Foto: Alpa

Denné rituály pre podporu energie

Denná meditácia : Aj krátka meditácia môže pomôcť znížiť stres a zvýšiť vašu energiu. Nájdite si počas dňa čas, kedy môžete byť v tichu, zavrite oči a sústreďte sa na svoj dych.

: Aj krátka meditácia môže pomôcť znížiť stres a zvýšiť vašu energiu. Nájdite si počas dňa čas, kedy môžete byť v tichu, zavrite oči a sústreďte sa na svoj dych. Dostatek svetla : Snažte sa tráviť každý deň nejaký čas na slnku, ktoré pomáha telu produkovať vitamín D, ktorý je kľúčový pri boji s únavou.

: Snažte sa tráviť každý deň nejaký čas na slnku, ktoré pomáha telu produkovať vitamín D, ktorý je kľúčový pri boji s únavou. Vyvážená strava : Zahrňte do svojho jedálníčka dostatok čerstvého ovocia a zeleniny, celozrnných produktov a bielkovín, ktoré dádajú telu potrebnú energiu.

: Zahrňte do svojho jedálníčka dostatok čerstvého ovocia a zeleniny, celozrnných produktov a bielkovín, ktoré dádajú telu potrebnú energiu. Citronová voda na ráno : Začnite deň pohárom teplej vody s citrónom. Tento nápoj pomáha detoxikovať telo a podporuje trávenie, čo vás nakopne energiou na celý deň.

: Začnite deň pohárom teplej vody s citrónom. Tento nápoj pomáha detoxikovať telo a podporuje trávenie, čo vás nakopne energiou na celý deň. Poriadne natiahnutie každý deň : Venujte aspoň 10 minút denne dynamickému natiahnutiu, ktoré prebudí vaše svaly a zlepší prietok krvi. Môžete začať s jednoduchými cvikmi, ako sú kruhové pohyby ramien, natiahnutie stehenných svalov alebo jemné natiahnutie chrbta.

: Venujte aspoň 10 minút denne dynamickému natiahnutiu, ktoré prebudí vaše svaly a zlepší prietok krvi. Môžete začať s jednoduchými cvikmi, ako sú kruhové pohyby ramien, natiahnutie stehenných svalov alebo jemné natiahnutie chrbta. Masáž tela pred aj po športovej aktivite: Použite masážne krémy či gély ALPA pre prípravu svalov na fyzickú aktivitu a ich regeneráciu po nej. Masáž zlepší krvný obeh a pomôže uvoľniť napätie. Doporučujeme napríklad ALPA KRÉM ARNIKA pre revitalizáciu po fyzickej námahe alebo MASÁŽNY GÉL LESANA, ktorý piaznivo pôsobí na regeneriácu svalov po fyzickej námahe a znižuje svalovú únavu.

Nezabúdajte, že starostlivosť o telo je rovnako dôležitá ako aktívny pohyb. Prestaňte zívať a zmeňte krok po kroku jar na obdobie plné energie a vitality. S pravidelným pohybom, pozitívnymi zmenami vo vašom životnom štýle a kvalitnej starostlivosti o telo môžete jarnej únave účinne čeliť. Nájdite si činnosť, ktorá vás baví a užívajte si každý deň naplno.

Prajeme vám aktívnu a činorodú jar!

