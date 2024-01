Jannik Sinner predviedol vo finále Australian Open skvelý obrat a Daniilovi Medvedevovi vyfúkol trofej

Talian Jannik Sinner sa dočkal grandslamovej trofeje hneď vo svojom premiérovom finále na turnajoch tzv. veľkej štvorky.

Dvadsaťdvaročný hráč zvíťazil v nedeľňajšom finále dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom podujatí tenisovej sezóny Australian Open v Melbourne nad Rusom Daniilom Medvedevom po päťsetovom súboji, v ktorom prehrával už 0:2 na sety.

Sinner mal našetrené sily

Nakoniec sa však vzchopil a triumfoval 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Sinner sa stal prvým Talianom s celkovým triumfom v „singli“ na Australian Open.

Finále sa spočiatku nevyvíjalo podľa jeho predstáv. Prehral úvodné dva sety, no keď seba získal tretí, zhlboka si vydýchol a akoby si začal viac dôverovať, že by to nakoniec mohlo byť jeho finále.

V zostávajúcom priebehu finálového duelu Talian vyťažil aj z väčšieho množstva ušetrených síl, keďže v predchádzajúcich kolách sa na víťazstvá nenadrel toľko ako Medvedev.

Rus si to musel poriadne odkrútiť, keď na ceste do finále absolvoval až tri päťsetové duely, pričom dovedna nabehal na kurte o osem kilometrov viac ako Sinner.

Súperi si zložili poklonu

„Je to pre mňa veľký úspech. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na mojom úspechu. Najviac svojmu tímu, ktorý ma nútil k tomu, aby som sa zlepšoval každý deň počas turnaja. Teraz viem, že sa to oplatilo. Chcem pozdraviť aj rodičov, ktorí sú teraz v Európe, kde je sneh a mínus 20 stupňov Celzia, takže som rád, že som si pár dní mohol zabehať na austrálskom slnku. Ďakujem aj môjmu súperovi za skvelý zápas aj turnaj. Zohrali sme už proti sebe niekoľko finálových súbojov a zakaždým sa bolo na čo pozerať. Vždy musím proti nemu nájsť niečo, v čom sa zlepším, aby som zvíťazil. Daniil robí zo mňa lepšieho tenistu,“ povedal Jannik Sinner v prvej televíznej reakcii po finále.

„Prehra vo finále veľmi bolí, ale je to lepšie ako prehrať predtým. Nabudúce sa budem viac snažiť, aby som zvíťazil. Môj súper bol dnes lepší, lebo sa nevzdával a bojoval do konca,“ zareagoval zdolaný finalista Medvedev.

Medvedev neuspel ani tretíkrát

Pre Medvedeva to bola šiesta grandslamová finálová skúsenosť. Dosiaľ na grandslamových turnajoch zvíťazil akurát na US Open v roku 2021.

Na Australian Open sa do finále prebojoval po tretí raz, no opäť sa nedočkal víťaznej trofeje.

Pred tromi rokmi tam prehral v rozhodujúcom súboji o titul s Novakom Djokovičom, o rok neskôr s Rafaelom Nadalom po takmer päť a polhodinovom boji 5:7 v piatom sete.