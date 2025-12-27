Jančová v Semmeringu na 39. mieste, na postup do 2. kola jej chýbala sekunda

Švédska reprezentantka Sara Hectorová bola najrýchlejšia v úvodnom kole obrovského slalomu žien v rámci Svetového pohára v alpských disciplínach v rakúskom Semmeringu.
Hectorová dosiahla o dve stotinky sekundy lepší čas ako domáca Julia Scheibová a o 13 stotín ako Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších sa začne o 13.00 h.
Američanka Mikaela Shiffrinová je s mankom 1,16 s po prvom kole ôsma a novozélandská favoritka Alice Robinsonová svoju jazdu nedokončila.
Skákavá podložka
V 66-člennom štartovnom poli bola aj Slovenka Rebeka Jančová, ktorá s číslom 57 obsadila 39. priečku. Za najrýchlejšou Hectorovou zaostala o 4,43 s a za poslednou postupujúcou, Rakúšankou Ninou Astnerovou, o sekundu a tri stotiny.
„Podložka na trati bola jemne skákavá. Boli tam terénne vlny a nerovnosti. Mala som dobrý plán, ale škoda dvoch väčších chýb, jedna na poslednej hrane a druhá tesne pred polovicou. Tam som stratila rytmus aj rýchlosť. Mohlo to byť možno aj o sekundu lepšie,“ uviedla Rebeka Jančová vo videu sprostredkovanom Zväzom slovenského lyžovania.
Zlepšila sa
Jančová sa o čosi zlepšila v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma pretekmi v obrovskom slalome v kanadskom Tremblante. V prvý decembrový víkend tam obsadila 43. a 40. miesto. V úvodnom obráku sezóny v rakúskom Söldene skončila na 55. priečke.