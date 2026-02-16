Izraelský útok v Libanone zabil štyroch ľudí, armáda tvrdí, že zasiahla členov Islamského džihádu

Libanon v nedeľu oznámil, že izraelský útok pri hraniciach so Sýriou na východe krajiny si vyžiadal štyri obete. Izrael uviedol, že cieľom boli operatívci palestínskej militantnej skupiny Islamský džihád.
Štátna tlačová agentúra informovala, že izraelský dron „zasiahol vozidlo na libanonsko-sýrskej hranici“, pričom vo vnútri sa nachádzali „štyri telá“. Počet obetí následne potvrdilo aj libanonské ministerstvo zdravotníctva.
Pravidelné útoky
Izraelská armáda uviedla, že „zasiahla teroristov z Palestínskeho islamského džihádu v mestečku Madždal Andžar“. Zdá sa, že ide o prvý útok, ku ktorému sa Izrael prihlásil a ktorý bol zameraný na túto skupinu v Libanone od uzavretia prímeria s Hizballáhom v novembri 2024.
Prímerie malo ukončiť viac ako rok trvajúce boje medzi Izraelom a proiránskym Hizballáhom, ktoré vypukli v októbri 2023 v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. Izrael však odvtedy pokračuje v pravidelných úderoch na libanonskom území, najčastejšie proti Hizballáhu, ale aj proti jeho palestínskym spojencom vrátane Hamasu a Islamského džihádu.
Zahynuli stovky ľudí
Podľa údajov libanonského ministerstva zdravotníctva zahynulo od uzavretia prímeria pri izraelských útokoch v Libanone viac ako 370 ľudí.
Libanonská armáda zároveň v januári oznámila, že dokončila prvú fázu plánu na odzbrojenie Hizballáhu v oblasti pri izraelskej hranici. Niektoré palestínske frakcie už minulý rok odovzdali zbrane v utečeneckých táboroch, no Hamas ani Islamský džihád zatiaľ podobný krok neohlásili.