Izraelský nálet na juhu Libanon zabil v piatok jednu osobu, údajne člena Hizballáhu

Dočasné mierové jednotky OSN (UNIFIL) nasadené na juhu krajiny uviedli, že izraelský dron v piatok „zhodil granát“ na ich príslušníkov. V pondelok informovali, že izraelský tank strieľal v ich blízkosti, pričom varovala, že takéto incidenty sú „znepokojivo časté“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Lebanon Israel
Izraelský nočný nálet 11. januára 2026 zasiahol budovu na juhu Libanonu. Foto: AP Photo/Mohammad Zaatari
Libanon Iné správy Iné správy z lokality Libanon

Izraelský útok na juhu Libanonu si v piatok vyžiadal jednu obeť, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva deň po náletoch, ktoré Izrael označil za zásahy proti militantnému hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom.

Izrael pokračuje v pravidelných úderoch na Libanon napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť viac než rok trvajúce boje s hnutím. Tvrdí, že cieli na jeho členov alebo infraštruktúru.

Nálety napriek odzbrojeniu

Podľa ministerstva v Bejrúte zasiahla „izraelská nepriateľská strela“ vozidlo v meste Mansúrí na juhu krajiny, pričom zahynula jedna osoba. Ďalší človek zomrel pri útoku na mesto Majfadún počas predchádzajúcej noci.

Izrael uviedol, že štvrtkový útok zabil člena Hizballáhu, ktorý sa údajne podieľal na pokusoch obnoviť infraštruktúru skupiny v oblasti.

K útokom došlo týždeň po tom, ako libanonská armáda oznámila, že dokončila odzbrojenie Hizballáhu južne od rieky Litání, čo je prvá fáza celonárodného plánu na ukončenie bojov. Izrael však tieto kroky považuje za nedostatočné.

Mierové jednotky sú znepokojené

Vo štvrtok Izrael podnikol viacero úderov aj na východný Libanon, do oblasti Bekaa severne od rieky Litání, po tom, čo vydal varovania na evakuáciu.

Dočasné mierové jednotky OSN (UNIFIL) nasadené na juhu krajiny uviedli, že izraelský dron v piatok „zhodil granát“ na ich príslušníkov. V pondelok informovali, že izraelský tank strieľal v ich blízkosti, pričom varovala, že takéto incidenty sú „znepokojivo časté“.

Firmy a inštitúcie: UNIFIL
Okruhy tém: Hizballáh izraelské útoky izraelsko-libanonský konflikt UNIFIL
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk