Izrael pokračuje v útokoch na infraštruktúru Hizballáhu v Libanone. V piatok sa má stretnúť výbor na monitorovanie prímeria

Izrael vo štvrtok podnikol viacero úderov na južný a východný Libanon, informovali libanonské štátne médiá. Izraelská armáda uviedla, že ciele zahŕňali infraštruktúru hnutia Hizballáh vrátane vojenského komplexu.
Útoky napriek prímeriu
Izrael podnikol útoky napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť viac než rok trvajúce boje medzi Izraelom a Hizballáhom. Izrael však pokračuje v náletoch a zároveň udržiava svoje jednotky v piatich južných oblastiach Libanonu, ktoré považuje za strategické.
Libanonská štátna agentúra NNA hlásila viacero úderov v horských oblastiach na juhu a východe krajiny. Izraelská armáda oznámila, že zasiahla „teroristickú infraštruktúru na viacerých miestach v Libanone“ vrátane výcvikového vojenského komplexu Hizballáhu.
Izraelský letecký útok na Libanon zabil 12 ľudí, tvrdí Bejrút
V ďalšom vyhlásení armáda uviedla, že „krátko predtým zasiahla teroristu z Hizballáhu v oblasti Taybeh na juhu Libanonu“.
Viac než tristo mŕtvych v Libanone
V utorok zahynuli pri izraelských úderoch dvaja ľudia, z toho jeden asi 30 kilometrov južne od Bejrútu. Podľa údajov libanonského ministerstva zdravotníctva zahynulo od začiatku platnosti prímeria pri izraelských útokoch na Libanon približne 340 ľudí.
Izraelský útok na južný Libanon si vyžiadal jednu obeť, podľa armády išlo o teroristu Hizballáhu
V piatok sa má zísť výbor na monitorovanie prímeria, ktorého členmi sú Spojené štáty a Francúzsko.