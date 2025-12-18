Izrael pokračuje v útokoch na infraštruktúru Hizballáhu v Libanone. V piatok sa má stretnúť výbor na monitorovanie prímeria

Libanonská štátna agentúra NNA hlásila viacero úderov v horských oblastiach na juhu a východe krajiny.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Izrael, armáda, vojaci, Hizballáh
Vojaci izraelskej armády. Foto: Ilustračné, SITA/AP
Libanon Iné správy Iné správy z lokality Libanon

Izrael vo štvrtok podnikol viacero úderov na južný a východný Libanon, informovali libanonské štátne médiá. Izraelská armáda uviedla, že ciele zahŕňali infraštruktúru hnutia Hizballáh vrátane vojenského komplexu.

Útoky napriek prímeriu

Izrael podnikol útoky napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré malo ukončiť viac než rok trvajúce boje medzi Izraelom a Hizballáhom. Izrael však pokračuje v náletoch a zároveň udržiava svoje jednotky v piatich južných oblastiach Libanonu, ktoré považuje za strategické.

Libanonská štátna agentúra NNA hlásila viacero úderov v horských oblastiach na juhu a východe krajiny. Izraelská armáda oznámila, že zasiahla „teroristickú infraštruktúru na viacerých miestach v Libanone“ vrátane výcvikového vojenského komplexu Hizballáhu.

V ďalšom vyhlásení armáda uviedla, že „krátko predtým zasiahla teroristu z Hizballáhu v oblasti Taybeh na juhu Libanonu“.

Viac než tristo mŕtvych v Libanone

V utorok zahynuli pri izraelských úderoch dvaja ľudia, z toho jeden asi 30 kilometrov južne od Bejrútu. Podľa údajov libanonského ministerstva zdravotníctva zahynulo od začiatku platnosti prímeria pri izraelských útokoch na Libanon približne 340 ľudí.

V piatok sa má zísť výbor na monitorovanie prímeria, ktorého členmi sú Spojené štáty a Francúzsko.

Fotogaléria k článku:

Libanon, Izrael
Lebanon Israel
Lebanon Israel
40 fotografií v galérii
Libanon, Izrael
Firmy a inštitúcie: Hizballáh
Okruhy tém: Boje medzi Izraelom a Libanonom Hizballáh Izrael izraelsko-libanonský konflikt Libanon
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk