Islamská republika oslavuje výročie revolúcie umierneným vzdorom voči Západu

Iránsky prezident Masúd Pezeškján v stredu vyhlásil, že jeho krajina „neustúpi nadmerným požiadavkám“ v otázke jadrového programu, a to po obnovení rokovaní so Spojenými štátmi. Zároveň zdôraznil, že Teherán je pripravený podrobiť svoj program akýmkoľvek kontrolám a neusiluje sa o získanie jadrovej zbrane.
Irán a USA obnovili minulý týždeň rokovania prvýkrát od vojny s Izraelom z minulého júna, počas ktorej Spojené štáty podnikli údery na iránske jadrové zariadenia.
Nadmerné požiadavky
„Náš Irán neustúpi tvárou v tvár agresii, no zároveň zo všetkých síl pokračujeme v dialógu so susednými krajinami, aby sme v regióne nastolili mier a pokoj,“ povedal Pezeškján na zhromaždení na námestí Azádí v Teheráne pri príležitosti 47. výročia islamskej revolúcie. „Naša krajina Irán neustúpi ich nadmerným požiadavkám,“ dodal.
Teherán chce, aby sa rokovania týkali výlučne jadrového programu. Washington však presadzuje, aby sa na stole ocitol aj iránsky balistický raketový program a podpora ozbrojených skupín v regióne.
Tvrdý zásah
Irán opakovane tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové ciele, zatiaľ čo západné štáty a Izrael ho podozrievajú zo snahy získať atómovú zbraň.
Výročie revolúcie každoročne sprevádzajú masové zhromaždenia stúpencov režimu. V stredu bolo v hlavnom meste viditeľné posilnené bezpečnostné nasadenie.
Minulý mesiac krajinu zasiahli celoštátne protesty, po ktorých nasledoval tvrdý zásah úradov, pričom Spojené štáty pohrozili podporou demonštrantov aj vojenskými krokmi.