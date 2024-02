Iskrivá romantická komédia Miluje ma, nemiluje ma práve v kinách

Milí priatelia filmu,

Na elektrizujúcu chémiu medzi postavami vo filme sa vždy dobre pozerá. Že to platí aj o romantickej novinke Miluje ma, nemiluje ma, sa v slovenských kinách presvedčilo už 6500 divákov na špeciálnych valentínskych predpremiérach. Od dnes film majú možnosť vidieť aj tí, čo mali so svojimi polovičkami na Deň zamilovaných iné plány.

A na čo sa môžete tešiť? V prvom rade na romantický podfuk, v ktorom sa Bea (Sydney Sweeney – Eufória, White Lotus) a Ben (Glen Powell – Top Gun: Maverick) rozhodnú predstierať, že sú pár, aby im otravní príbuzní dali pokoj. Že je výsledkom aj žiarlenie ich bývalých, je tiež príjemným bonusom. No keďže sa Bea a Ben po nevydarenom rande neznášajú, ani pod maskou zaľúbeného páru si nič si nedarujú a o iskrivé napätie naozaj nie je núdza.

„Každý rom-com stojí a padá na chémii medzi hlavnými postavami – tá medzi nimi funguje skvele!,“ hovorí režisér Will Gluck, ktorý sa v minulosti postaral o komédie Ide len o sex s Milou Kunis a Justinom Timberlakeom či Ľahko ju zbaliť s Emmou Stone.

Glen Powell prezrádza: „Vedel som, že idem do romantickej komédie, ale netušil som, že vo filme budem tak často a tak veľmi nahý.“

„Niekedy si myslím, že Will si škodoradostne mädlil dlane, keď vymýšľal všetky tie šialené situácie, do ktorých nás s Glenom poslal,” dodáva Sydney Sweeney. „Ale bola to neuveriteľná zábava, tak sme do toho šli. Nemáš za čo, Will.”

Film má na RottenTomatoes na 88 % a podľa reakcií divákov na sociálnych sieťach je film minimálne taký chytľavý ako pieseň Unwritten od Natashe Bedingfield, na ktorú sa diváci môžu tešiť vo filme aj v záverečných titulkoch. Celkom isto je to ideálny film na rande, no v kine sa zabavíte aj s partiou kamošov či kamošiek.

Nálož plná romantiky a drzého humoru Miluje ma, nemiluje ma vás pobaví v kinách už od 22. februára. Nehovorte, že sme vám nedali nápad na rande ;-)

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 22. FEBRUÁRA 2024

