Iránski poslanci odhlasovali zákaz vstupu inšpektorov OSN do jadrových zariadení

Iránski zákonodarcovia v stredu odhlasovali pozastavenie spolupráce s jadrovým dozorným orgánom Organizácie Spojených národov. Uviedla to iránska štátna televízia. „Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), ktorá odmietla čo aj len okrajovo odsúdiť útok na iránske jadrové zariadenia, zapredala svoju medzinárodnú dôveryhodnosť,“ povedal podľa štátnej televízie predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf po 12-dňovej vojne, počas ktorej Izrael a USA zaútočili na iránske jadrové zariadenia.

Rozhodnutie parlamentu ešte musí schváliť Rada strážcov, ktorá posudzuje iránsku legislatívu. Ak Rada strážcov krok poslancov potvrdí, „Organizácia pre atómovú energiu Iránu pozastaví svoju spoluprácu s MAAE, kým nebude zaručená bezpečnosť jadrových zariadení,“ povedal Kálíbáf.

Poslanec Alireza Salímí podľa tlačovej agentúry ISNA uviedol, že pozastavenie spolupráce by znamenalo, že inšpektorom MAAE by sa zakázal prístup do jadrových zariadení, pokiaľ by nezískali súhlas iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti. Iránski zákonodarcovia po stredajšom hlasovaní skandovali „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“, informovala štátna televízia.