Irán pokračuje vo výstavbe tovární na drony v Rusku a Bielorusku, vyzval na väčšiu spoluprácu v obrannom priemysle

Irán pokračuje vo výstavbe tovární na výrobu dronov v Bielorusku a Rusku. V najnovšej aktualizácii to uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Mohammad Bagheri na utorkovom stretnutí v Teheráne s bieloruským ministrom obrany Viktorom Chreninom vyzval na väčšiu spoluprácu v obrannom priemysle medzi oboma krajinami.

Továrne na výrobu kamikadze dronov Šáhid

Predstavitelia oboch krajín taktiež na stretnutí 31. júla pravdepodobne diskutovali o postavení tovární na výrobu kamikadze dronov Šáhid v Bielorusku v rámci podpory ruskej invázie na Ukrajinu.

Kyjev už v máji tvrdil, že iránski inžinieri skúmajú, ako prestavať továrne v bieloruskom Homeli na zariadenia na výrobu dronov.

Irán pomáha Rusku

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zasa v júni odhalila, že Irán pomáha Rusku vybudovať továreň na výrobu dronov v ruskej špeciálnej ekonomickej zóne Jelabuga, asi 970 kilometrov východne od Moskvy. Irán podľa analytikov pravidelne prepravuje do Ruska vybavenie, ktoré má pomôcť pri výstavbe zariadenia.

Takéto továrne by Rusku umožnili ľahšie získavať iránske bezpilotné lietadlá bez toho, aby ich muselo prevážať z Blízkeho východu. Pomohlo by to aj iránskemu hospodárstvu, ktoré zažíva infláciu okolo 47 %.