iOS 18 pre iPhony bude najväčšou aktualizáciou v histórii Applu

Applu v prvom štvrťroku klesli predaje iPhonov o 10 %. Konkurencia integruje umelú inteligenciu do smartfónov, a preto iOS 18 bude najväčší update v histórii zameraný na nové funkcie spojené s AI. Môžeme sa tešiť aj na vylepšenú Siri, novinky v Apple mapách, podporu hlasových poznámok, RCS správy či väčšiu prispôsobivosť domovskej obrazovky.

Renomovaný analytik magazínu Bloomberg Mark Gurman, ktorý nám prináša zaujímavé zákulisné informácie z dielne Applu, vyhlásil, že podľa jeho zdrojov je nová aktualizácia operačného systému iOS 18 vnímaná spoločnosťou ako najväčšia v histórii kalifornského giganta. Predstavenia sa dočkáme na tradičnej vývojárskej konferencii WWDC, ktorá bude od 10. do 14. júna. Informácie presakujú a vieme, čo všetko nám Apple v tejto revolučnej aktualizácii prinesie.

Každá nová aktualizácia doposiaľ prišla na iPhony v septembri, približne v rovnakom čase ako pripravovaný nový rad iPhone 16.

iOS 18 v iPhonoch bude vylepšený o generatívnu umelú inteligenciu

Apple musí klásť dôraz na umelú inteligenciu, pretože jeden z jeho najväčších konkurentov Samsung integroval v nových Samsungoch Galaxy S24 svoju vlastnú umelú inteligenciu, ktorú nazýva Galaxy AI. Aj vďaka tomu zosadil z trónu predajnosti smartfónov kalifornského giganta, ktorému sa prepadli predaje iPhonov v prvom štvrťroku 2024 o 10 %.

Neočakáva sa, že Apple uvedie v novej aktualizácii svoju vlastnú generatívnu umelú inteligenciu – chatbota, ale bude sa spoliehať na existujúce riešenia. Spoločnosť rokovala s čínskym Baidu, s OpenAI, ktorý stojí za chatGPT, aj s rivalom Google, ktorý vlastní Gemini AI. Najpravdepodobnejšie vyzerá spolupráca s Googlom, ale rokovania sa podľa zdrojov ešte neskončili.

Zaujímavosťou je, že sa nebudú spoliehať na cloudové riešenia ako iní, ale umelá inteligencia bude fungovať výhradne v zariadení.

Foto: 123RF

Tešiť sa môžeme na múdrejšiu Siri s AI

Siri naplno využije AI vylepšenia, pretože Apple z nej chce spraviť ultimátneho virtuálneho asistenta. Bude prirodzenejšie konverzovať, lepšie sa prispôsobí užívateľovi, s ktorým komunikuje a dokáže tiež zhrnúť článok otvorený prehliadačom Safari. Jedným z vylepšení bude interakcia medzi službou správy a Siri, ktorá umožní automaticky dopĺňať vety a odpovedať na zložité otázky.

Siri bude mať schopnosť napríklad urobiť sériu fotografií a následne ich prekonvertovať do formátu GIF, aby ste mohli poslať priateľom animovaný obrázok, a to prostredníctvom jedného príkazu.

V iOS 18 pribudnú 2 novinky v Apple Mapách alebo podpora hlasových poznámok

Do aplikácie Apple Mapy by mali pribudnúť dve nové funkcie. Prvou novinkou bude vlastná trasa, ktorá umožní užívateľovi vybrať si cestu podľa vlastného uváženia a nebude sa obmedzovať vopred vybranými možnosťami.

Druhou novinkou sú topografické mapy, známe z chytrých hodiniek Apple Watch. Topografické mapy obsahujú vrstevnice, nadmorskú výšku, rôzne body záujmu a ďalšie prvky užitočné pri pešej turistike.

Očakáva sa, že v aktualizácii iOS 18 pribudnú nové funkcie aj do aplikácie poznámky. Užívatelia budú mať možnosť pridať hlasové nahrávky do poznámok a pridať k nim obrázky a texty. Hodiť sa to bude napríklad študentom, ktorí si nahrajú prednášku a pridajú k tomu snímky tabule z prednášky.

Foto: 123RF

Príde dlho očakávaná novinka, RCS správy: Lepšia komunikácia iPhonu s Androidom

Apple potvrdil dlho očakávanú novinku: podporu RCS správ. V Androidoch táto služba funguje dlhší čas a je to inteligentnejšia náhrada za SMS a MMS správy s podporou fotografií a videí s vyšším rozlíšením, správy s audiom, možnosťou odosielať väčšie súbory či dostávať potvrdenia o prečítaní. Vďaka tejto novinke sa vylepší konverzácia medzi systémami s iOS a Androidom.

Apple umožní väčšiu prispôsobivosť domovskej obrazovky

Kalifornský gigant plánuje dať užívateľom väčšiu kontrolu nad tým, ako sú ich aplikácie usporiadané na domovskej obrazovke. Poskytne tak viac možnosti úpravy vzhľadu iPhonu. A mohlo by tiež dôjsť k možnosti väčšieho prispôsobenia uzamknutej obrazovky.

