Invest Summit 2023: Investovanie dnes prináša riziká aj výzvy v podobe umelej inteligencie

Tretí ročník investičnej konferencie Invest Summit 2023 v Bratislave privítal množstvo expertov, ekonómov a investorov. Spíkri a účastníci sa zhodli, že stále existuje viacero ekonomických a geopolitických rizík, ktoré môžu zabrániť silnejšiemu rastu cien akcií, no zároveň sú tu výzvy, najmä v podobe masívneho záujmu o využívanie umelej inteligencie, čo sa odzrkadľuje na opätovnom náraste hodnoty akcií technologických firiem.

Podľa slov účastníkov bratislavskej konferencie Invest Summit 2023 má na investičný trh v súčasnosti najväčší vplyv vojna na Ukrajine, energetická kríza, stále vysoký rast cien tovarov a služieb, prepad kryptomenového trhu, prízrak ekonomickej recesie a priebežný rast úrokových sadzieb. Kým rok 2022 bol pre investorov doslova katastrofou, v súčasnosti rastú aspoň akciové trhy.

Foto: TechEvents

„Darí sa akciám časti spoločností, naopak, stúpajúce úroky znižujú cenu dlhopisov. Míľnik bude predstavovať zastavenie sprísňovania menovej politiky, keď prestanú rásť kľúčové úrokové sadzby. Bude to signál na budúcu expanziu ekonomiky,“ povedal na konferencii Invest Summit 2023 jeden zo spíkrov, ekonomický analytik Vladimír Vaňo, podľa ktorého najvyšší nárast cien akcií zaznamenali tie spoločnosti, ktoré sa zamerali na intenzívne využívanie dnes mimoriadne trendovej umelej inteligencie a označil ju za jeden z hlavných faktorov, ktorý bude poháňať nasledujúci makroekonomický cyklus.

Foto: TechEvents

Profesor Mikuláš Luptáčik poznamenal, že o umelej inteligencii by sa nemalo hovoriť ako o hrozbe, ale skôr o výzve: „Našou úlohou je skúmať, kde sú pozitívne stránky AI, jej prínosy a kde sú jej hrozby. Medzi ekonómami sa hovorí o 4 D – dekarbonizácii, digitalizácii, demografii a distribúcii. Každá z týchto výziev môže byť hrozbou, ale aj šancou a zároveň sú vzájomne prepojené. Napríklad niektoré štúdie hovoria, že digitálne technológie môžu o 20 % redukovať emisie skleníkových plynov.“

Foto: TechEvents

Pozvanie na investičnú konferenciu prijal aj Juan Colón, zakladateľ a CEO spoločnosti Darwinex, platformy, ktorá spája traderov a investorov. Juan Colón odštartoval celú konferenciu prednáškou, v ktorej vyzval investorov, aby hľadali príležitosti, ktoré im umožnia dosiahnuť vyšší zisk a nižšie riziko ako je bežný index: „Toto rozhodnutie bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na ich možnosti v budúcnosti.“

Foto: TechEvents

Spíkrami na Invest Summit 2023 boli aj uznávaní ekonómovia a zaujímaví hostia z rozličných sektorov, medzi nimi aj Lukáš Kovanda. Ako hodnotí aktuálny stav na investičnom trhu? „Pravdepodobnosť, že v USA nastane recesia, je najvyššia za posledných 40 rokov, aspoň podľa toho, čo ukazujú dlhopisové trhy. Ale v súčasnosti centrálne banky hrajú úplne inú rolu ako v minulosti, takže toto môže byť faktor, ktorý túto skutočnosť pozmení. V súčasnej dobe to nevyzerá na dramatický prepad akcií z titulu hlbokej recesie, skôr si myslím, že to bude mäkká recesia rozložená do dlhšieho časového úseku.“

Foto: TechEvents

Foto: TechEvents

Okrem 5 panelových diskusií sa počas investičnej konferencie Invest Summit 2023 konali aj tri špeciálne sprievodné podujatia. Jedným z nich bolo podujatie organizované pre fondy a traderov z Čiech a Slovenska, ktorých sa zúčastnilo viac ako 35. Hlavný partner Broker Darwinex, ktorý sa zameriava na spájanie traderov s investormi, ponúkol naozaj široké možnosti spolupráce a pomoci pri rozvoji ich stratégií.

Spoločnosť AllAboutNFT viedla Ideathon, ktorého účastníci hľadali také use cases s potenciálom otvoriť trh NFT aj cieľovým skupinám, ktoré trh s týmto aktívom a technológiu blockchain ešte nevyužívajú. Rozhodcovia v zložení Slavomír Hazucha (Artzenal), Róbert Hronček a Viktor Feťko (Hronček & Partners) vybrali ako víťazný tím Pauser Studio s ich nápadom gamifikácie NFT, ktorý budú v ich unikátnom prevedení realizovať aj v praxi.

Foto: TechEvents

Vyvrcholením konferenčného dňa bolo stretnutie inovátorov z oblasti fintech, ktoré s investovaním veľmi úzko súvisí. Pri tejto príležitosti asociácia FINAS oslávila svoje druhé výročie a zorganizovala Meetup #9 fintech komunity. „Už viac ako 7 rokov budujeme fintech prostredie, zorganizovali sme 11 konferencií, 3 hackatony a 9 Meetupov. Počas nášho druhého výročia môžeme hrdo zhodnotiť, že fintech prostredie sa rozrastá a má všetky atribúty potenciálne vysoko rastúceho digitálneho hospodárstva krajiny. S Ministerstvom financií Slovenskej republiky pripravujeme podpísanie memoranda o spolupráci, o ktorom sme účastníkov informovali priamo so zástupcom ministerstva Martinom Petrom. Programu Meetup #9 sa zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, špeciálny hosť z ČR Vladimír Pinker, známy v komunite ako Krypto Vláďa a mnoho odborníkov. Predovšetkým ma teší, že fintech komunita je jednotná, vidí perspektívu rastu a má záujem zapájať sa do kultivácie inovatívneho prostredia na Slovensku,“ hovorí Davy Čajko, prezident asociácie FINAS a spoluorganizátor konferencie Invest Summit 2023.

Foto: TechEvents

Bránami júnového Invest Summitu 2023 v bratislavskom HubHub prešlo viac ako 250 účastníkov, ktorí sa pri registrácii zapojili do ankety a odpovedali, či majú skúsenosti s investovaním. Až 96 % z prítomných boli skúsení investori, ktorí až v takmer 90 % plánujú teraz alebo v blízkej budúcnosti investovať. „Investičná gramotnosť na Slovensku rastie a som rád, že naša platforma sa javí ako dobrý krok pre jej podporu. Invest Summit 2023 ukázal, že ľudí zaujíma budúcnosť, resp. budovanie majetku cez investície. Ako aj jeden zo spíkrov spomenul, ide skôr o ekonomickú gramotnosť a dovolím si túto myšlienku podčiarknuť, keďže reflektuje finančnú a investičnú gramotnosť,“ dodáva D. Čajko.

Foto: TechEvents

Prostredie konferencie zdobili investičné obrazy od Andrej Smolak Gallery, od NFT tvorcu menom Pauser (Tomáš Junker) a organizátori podporili aj nepoznané príbehy úspešných Slovákov a priestor dostal projekt Viktora Riška z Triumph Gallery Slovakia, ktorá je virtuálnou galériou plnou úžasných príbehov ľudí zo Slovenska dokazujúcich, že naša krajina je svetová v rôznych odboroch a inováciách.

Foto: TechEvents

Foto: TechEvents

Atmosféru konferencie si môžete pozrieť v tomto videu:

