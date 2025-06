Inter Miláno začne na MS klubov bez iránskeho útočníka. Prečo Taremi nie je v USA? - FOTO

Iránsky útočník Mehdi Taremi z talianskeho klubu Interu Miláno vynechá úvod majstrovstiev sveta klubov v USA, keďže pre prebiehajúci konflikt medzi Iránom a Izraelom uviazol v Teheráne.

Tridsaťdvaročný Taremi bol minulý týždeň vo vlasti k dispozícii pre reprezentačný výber, keď v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta skóroval pri víťazstve 3:0 nad KĽDR.

Potom však nemohol odcestovať do amerického Los Angeles za svojimi spoluhráčmi z Interu, keďže pre konfrontáciu medzi Iránom a Izraelom neboli dostupné lety.

„Taremi uviazol vo svojej domovine,“ potvrdil zdroj z Interu agentúre AFP. Otázne je, či iránsky futbalista vôbec pricestuje do USA.

Milánčania začnú púť na MS klubov v utorok zápasom proti mexickému Monterrey v Pasadene pri Los Angeles. Pôjde o prvý zápas pod vedením nového trénera Cristiana Chivua, ktorý tím prevzal po odchode Simoneho Inzaghiho.

Ten skončil po prehre 0:5 s Parížom Saint-Germain vo finále Ligy majstrov.

Na tlačovej konferencii v USA nový kouč Chivu uviedol, že Inter je pripravený odraziť sa od dvojitého sklamania z tesného neúspechu v Serie A aj vo finále Ligy majstrov.

„Nemali by sme zabudnúť na cestu tohto tímu – bola to skvelá sezóna. Tento tím má veľkú kvalitu. Dostal sa až na koniec, ale trofeje nezískal. Nebola to neúspešná sezóna. V Lige majstrov sme vyradili Bayern aj Barcelonu. Dlho sme boli na čele ligy, patrili sme medzi najlepších v Európe. Na to nemôžeme zabudnúť. Neúspech vo futbale neexistuje. Neúspech je robiť výhovorky,“ povedal Chivu.