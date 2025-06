V Miami odštartovali MS klubov. Ústrednou postavou bol hviezdny Lionel Messi

Majstrovstvá sveta klubov 2025, premiérové v novom formáte, odštartovali bezgólovou remízou medzi domácim Interom Miami a egyptským tímom Al Ahly. V úvodnom dueli turnaja zažiaril brankár Oscar Ustari, ktorý v prvom polčase viackrát podržal Inter a v 43. minúte zneškodnil penaltu Trezegueta. Na opačnej strane dvakrát ohrozil bránku hviezdny Lionel Messi, no trafil iba konštrukciu.

Egyptský tím s hernou prevahou

„Som sklamaný, mohli sme mať všetky tri body. Inter aj jeho veľké hviezdy rešpektujeme, ale v prvom polčase sme mohli dať tri, štyri góly a bolo by hotovo,“ povedal Abú Alí, útočník Al Ahly Visam. Egyptský tím mal v úvode jasnú prevahu, no nedokázal ju pretaviť do gólového vyjadrenia.

Messi nastrelil žrď i brvno

Po zmene strán sa hra vyrovnala a iniciatívu prebral americký tím. Messi v 64. minúte z priameho kopu trafil žrď a v nadstavenom čase opečiatkoval brvno.

„Bola to dobrá futbalová párty. Je to nová súťaž a pre nás šanca zahrať si so súpermi, ktorých normálne nestretávame. Môžeme ukázať, čo vieme,“ uviedol tréner Interu Javier Mascherano.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Duel na Hard Rock Stadium sledovalo takmer 61-tisíc divákov, čo predstavuje približne 93% kapacity štadióna.

V A-skupine sa oba tímy ešte stretnú s portugalským FC Porto a Palmeirasom z Brazílie. Do osemfinále postúpia dva najlepšie tímy tabuľky danej skupiny.