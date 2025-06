Elitné veľkokluby a Auckland City. Amatéri z Nového Zélandu si na MS klubov museli vziať neplatené voľno - VIDEO, FOTO

Nový formát Klubového svetového šampionátu, ktorý štartuje v sobotu, spojí na jednom turnaji najväčšie futbalové hviezdy sveta a zároveň aj amatérsky tím Auckland City. V turnaji s miliardovou dotáciou a menami ako Lionel Messi či Kylian Mbappé je novozélandský klub skutočnou raritou.

Auckland City je amatérsky klub, ktorého hráči popri futbale študujú alebo pracujú ako učitelia, realitní makléri či obchodní zástupcovia. Za futbal nedostávajú plat.

Ich prvý zápas v USA ich postaví proti nemeckému majstrovi Bayernu Mníchov a hviezdnemu útočníkovi Harrymu Kaneovi. Následne ich čakajú ďalšie veľkokluby – Benfica a Boca Juniors.

„Je to asi naša vysnívaná skupina. Pre nás je možnosť hrať proti takýmto tímom splneným snom. Byť s nimi na jednom ihrisku je trochu šialené,“ povedal útočník Angus Kilkolly cestou na tréning zo svojej práce v obchode.

Auckland City je 13-násobný víťaz Ligy majstrov Oceánie a je pravidelný účastník MS klubov od roku 2006. V roku 2014 skončil tretí, keď v semifinále podľahol argentínskemu San Lorenzu až po predĺžení.

Tento rok je turnaj ešte prestížnejší – FIFA ho rozšírila na 32 tímov, medzi ktorými nechýbajú Real Madrid, PSG, Manchester City či Inter Miláno.

Rodinný klub

Kilkolly opisuje klub ako „rodinný, kde je každý vítaný, všetci sa poznajú a na každom zápase vidíte tie isté tváre“. Domáci štadión novozélandského tímu Kiwitea Street je zasadený v rezidenčnej štvrti Aucklandu a zápasy sleduje 200 až 2 000 divákov.

„Máme peknú klubovú miestnosť a každý si po zápase rád dá drink,“ dodal 29-ročný útočník, ktorý v takmer 140 zápasoch za klub skóroval v priemere každý druhý duel.

Auckland City je momentálne druhý v 12-člennej amatérskej Northern League. Proti svetovej špičke si však dávajú skromné ciele.

„Ak odídeme s pocitom, že sme hrali našu hru a dali do toho všetko, bude to pozitívny pohľad. Ak odídeme s pocitom, že sme neurobili všetko, čo sme mohli, bol by to trpký pocit,“ pokračoval.

Poznamenal tiež, že jeho tím sa bude držať klubovej DNA, ktorá spočíva v atraktívnom futbale založenom na držaní lopty a hre z obrany.

„Na Novom Zélande neinkasujeme veľa gólov, takže sa samozrejme vynasnažíme neinkasovať príliš veľa gólov ani na MS klubov,“ povedal.

Bez platu a s neplateným voľnom

Kilkollyho typický pracovný deň je rušný a poriadnu dovolenku si nebral tri alebo štyri roky, pretože futbal mu zaberá všetky dni dovolenky. Ako predavač pre firmu zaoberajúcu sa elektrickým náradím je v kancelárii od pol ôsmej, odpracuje deň, trénuje tri alebo štyrikrát týždenne, domov príde večer okolo deviatej a ide spať. A stále to isté. Za hranie futbalu nedostáva plat.

Na Novom Zélenda je stanovený strop 150 dolárov (cca 90 USD) týždenne pre amatérskych futbalistov v krajine, ktorý pokrýva základné výdavky, ako je členstvo v posilňovni.

Hráči Aucklandu City budú v USA takmer mesiac – našťastie je Kilkollyho šéf chápavý a má rád futbal.

„Nie je to jednoduché, je to štvortýždňová dovolenka, ale nemám štyri týždne ročnej dovolenky, takže tam ide neplatené voľno. Ale je to príležitosť, ktorá sa naskytne raz za život. Hrať na majstrovstvách sveta nám dáva možnosť súťažiť na svetovej scéne a mať pocit, že sme profesionálni futbalisti, bez toho, aby sme ním boli,“ povedal Kilkolly.

Ako útočník Kilkolly po zápase na štadióne TQL v Cincinnati s kapacitou 26-tisíc divákov túži po drese s deviatkou Harryho Kanea.

„Myslím si, že za týždeň zarobí viac, ako ja za rok práce,“ povedal so smiechom.