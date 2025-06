FIFA čelí kritike. O nový klubový šampionát nie je záujem, lístky rozdáva aj zadarmo

Už v noci na nedeľu 15. júna odštartuje nový a veľkolepo poňatý svetový šampionát futbalových klubov, ktorý Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) označuje za „najväčšiu a najinkluzívnejšiu súťaž“ vo svojej histórii. „FIFA organizuje súťaž, ktorou vstupujeme do novej kapitoly globálneho futbalu,“ vyhlásil pred časom prezident FIFA Gianni Infantino. Turnaj s 32 klubmi vrátane Realu Madrid, Manchestru City či River Plate má priniesť atraktívnu šou aj výrazné príjmy.

Úvodný duel, v ktorom sa predstaví Inter Miami s Lionelom Messim proti saudskoarabskému Al-Ahli, sa odohrá v nedeľu o 2:00 SEČ na Štadióne Hard Rock v Miami.

Zloženie skupín futbalových MS klubov 2025. Foto: SITA/AP

Za 20 dolárov na štyri zápasy

Napriek hviezdnemu obsadeniu však zatiaľ podujatie zápasí s nezáujmom verejnosti. Ako informoval server The Athletic, na úvodný zápas nebolo týždeň pred výkopom predaných ani 20-tisíc vstupeniek z kapacity vyše 65-tisíc. FIFA tieto správy síce dementovala s tým, že predaj je vyšší, no realitu naznačuje hromadný e-mail zaslaný študentom Miami Dade College, ktorých organizátori lákajú na podujatie cez špeciálnu akciu. K zľavnenému lístku za 20 dolárov môžu získať až štyri ďalšie vstupenky zadarmo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Riešením študentské zľavy

FIFA pri predaji vstupeniek využíva dynamický cenový model, ktorého cieľom je prispôsobiť ceny aktuálnemu dopytu. The Athletic však upozorňuje, že ceny lístkov v posledných dňoch výrazne klesli aj na ďalšie zápasy turnaja. Príkladom je práve spomínaná akcia pre študentov, kde po prepočítaní vyjde jeden lístok na približne 4 doláre, čo predstavuje v prepočte približne 3,5 eur.

Kritika z každej strany

Nový turnaj narúša zabehnutý futbalový kalendár. Pre jeho potreby bolo nutné upraviť prestupový termín a samotná akcia v USA navyše koliduje so šampionátom reprezentácií CONCACAF či s ME hráčov do 21 rokov, ktoré hostí Slovensko. Kritika sa dotýka aj preťaženosti hviezdnych hráčov, ktorým šampionát zasahuje do letnej dovolenky i času na regeneráciu. FIFA plánuje organizovať túto verziu svetového šampionátu klubov každé dva rok, vždy v nepárnom roku, keď sa nehrá klasické MS alebo Euro.