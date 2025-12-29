Kráska a futbalista. Pulisic vyjasnil dohady o jeho randení s herečkou Sydney Sweeney - FOTO

Americký futbalista Christian Pulisic sa vyjadril k medializovaným správam o jeho údajnom randení a začínajúcom vzťahu s herečkou Sydney Sweeneyovou, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších v tomto odvetví.
Útočník sa po dueli jeho AC Miláno s Veronou, ktoré favoriti zvládli 3:0, nahneval na sociálnych sieťach ohľadom „vymyslených príbehov“.
Kapitán americkej reprezentácie doplnil, že „je potrebné brať zdroje na zodpovednosť, môže to ovplyvniť životy ľudí“. Stretnutia s hviezdou seriálu Euphoria sa tak zrejme nekonajú.
Obaja majú iný vzťah
Pod ďalším príspevkom, v ktorom sa tvrdilo, že predsa len so Sweeneyovou randí, napísal, že sú to „falošné správy“ a chce, aby sa „s tými hlúpymi fámami prestalo“.
Všetko sa začalo 25. decembra, keď taliansky klebetný stĺpček v Gazzette informoval o údajnom randení dvoch amerických celebrít – futbalistu a herečky.
Pulisic je však od roku 2024 vo vzťahu so športovkyňou Alexou Meltonovou. Sweeneyová chodí so Scooterom Braunom od začiatku septembra 2025.
Stabilita
„Scooter a Sydney majú silný vzťah a všetko sa vyvíja medzi nimi skvelo,“ povedal zdroj pre web people.com začiatkom decembra.
Sweeneyovej priatelia a rodina sú „z tohto vzťahu naozaj šťastní“, avizoval zdroj a poznamenal, že „je to úľava vidieť ju skutočne šťastnú“.
„Hovoria, že jeho už dlho nevideli v takomto stabilnom vzťahu a vedia, ako veľmi ju obdivuje. Myslí si, že je inteligentná, milá a zábavná a ona si cení, že ju skutočne vidí takú, aká je, napriek všetkému,“ doplnil nemenovaný zdroj pre uvedené médium.