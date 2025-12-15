Nový líder talianskej Serie A. Inter Miláno využil zaváhania mestského rivala aj obhajcu tituIu

Inter Miláno zvíťazil na pôde FC Janov 2:1, kým AC Miláno doma remizoval so Sassuolom a SSC Neapol prehral v Udine.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Italy Soccer Serie A
Stanislav Lobotka v súboji s Adrienom Rabiotom v zápase SSC Neapol proti AC Miláno. Foto: SITA/AP
Taliansko Futbal Futbal z lokality Taliansko

Taliansky futbalový klub Inter Miláno sa dostal na čelo tabuľky talianskej Serie A víťazstvom 2:1 na pôde FC Janov a využil zaváhanie konkurentov. Mestský rival AC Miláno totiž remizoval 2:2 so Sassuolom a obhajca titulu SSC Neapol prehral 0:1 v Udine.

Góly Interu strelili nemecký obranca Yann Aurel Bisseck a kapitán Lautaro Martínez, za domácich skorigoval portugalský útočník Vitinha.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Inter vedie tabuľku o bod pred hráčmi AC. Jeden ďalší bod stráca Neapol slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorý sa v nedeľu dostal na ihrisko v 61. minúte, no nezabránil prehre „partenopei“.

V zápase AC Miláno proti Sassuolu otvoril skóre hosťujúci Ismael Koné, no Davide Bartesaghi skóroval dvakrát a zariadil otočku. Potom sa však zapísali do listiny strelcov aj Armand Lauriente Sassuolo sa radovalo z bodu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Hrali sme dobrý zápas. Niektorí si môžu myslieť, že sme stratili dva body, ale ja si myslím, že sme získali bod, ktorý môže byť dôležitý. Musíme sa ešte zlepšiť, pretože dostávame príliš veľa gólov,“ zhodnotil kouč AC Massimiliano Allegri.

Počas najbližšieho víkendu v Serie A nezasiahnu do hry AC Miláno, Inter Miláno, SSC Neapol ani Bologna, tieto kluby totiž v druhej polovici aktuálneho týždňa čaká taliansky Superpohár v Saudskej Arábii.

Viac k osobe: Lautaro MartínezMassimiliano AllegriStanislav Lobotka
Firmy a inštitúcie: AC MilánoInter MilánoSSC Neapol
Okruhy tém: Futbal - Serie A 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk