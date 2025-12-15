Nový líder talianskej Serie A. Inter Miláno využil zaváhania mestského rivala aj obhajcu tituIu

Taliansky futbalový klub Inter Miláno sa dostal na čelo tabuľky talianskej Serie A víťazstvom 2:1 na pôde FC Janov a využil zaváhanie konkurentov. Mestský rival AC Miláno totiž remizoval 2:2 so Sassuolom a obhajca titulu SSC Neapol prehral 0:1 v Udine.
Zmení Juventus Turín majiteľa? Kryptospoločnosť Tether chce kúpiť väčšinu v talianskom veľkoklube
Góly Interu strelili nemecký obranca Yann Aurel Bisseck a kapitán Lautaro Martínez, za domácich skorigoval portugalský útočník Vitinha.
Inter vedie tabuľku o bod pred hráčmi AC. Jeden ďalší bod stráca Neapol slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku, ktorý sa v nedeľu dostal na ihrisko v 61. minúte, no nezabránil prehre „partenopei“.
Neapol zdolal Juventus 2:1, „partenopei“ zvládli šláger aj bez zraneného Lobotku
V zápase AC Miláno proti Sassuolu otvoril skóre hosťujúci Ismael Koné, no Davide Bartesaghi skóroval dvakrát a zariadil otočku. Potom sa však zapísali do listiny strelcov aj Armand Lauriente Sassuolo sa radovalo z bodu.
„Hrali sme dobrý zápas. Niektorí si môžu myslieť, že sme stratili dva body, ale ja si myslím, že sme získali bod, ktorý môže byť dôležitý. Musíme sa ešte zlepšiť, pretože dostávame príliš veľa gólov,“ zhodnotil kouč AC Massimiliano Allegri.
Neapol sa dotiahol na AC Miláno na čele tabuľky Serie A, pri triumfe na pôde AS Rím bol aj Lobotka
Počas najbližšieho víkendu v Serie A nezasiahnu do hry AC Miláno, Inter Miláno, SSC Neapol ani Bologna, tieto kluby totiž v druhej polovici aktuálneho týždňa čaká taliansky Superpohár v Saudskej Arábii.