Iniciatíva Mier Ukrajine organizuje ďalšie zhromaždenia Slovensko je Európa, uskutočnia sa vo viac ako 20 mestách

Občianske združenie Mier Ukrajine a iné občianske iniciatívy organizujú v piatok 24. januára ďalšie protestné zhromaždenia Slovensko je Európa po celej krajine. Ako združenie ďalej informovalo, dôvodom protestov je rastúce ohrozenie demokratických hodnôt, medzinárodného ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO a nebezpečný posun vládnej rétoriky, ktorý naznačuje vplyv Moskvy.

Zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia vo viac ako 20 mestách podľa organizátorov podporujú aj verejne známe osobnosti, napríklad emeritný arcibiskup Róbert Bezák či herečka Táňa Pauhofová.

„Je nesmierne dôležité aby sme my a naše deti mohli aj naďalej žiť v prosperujúcej, bezpečnej krajine, kde môžeme slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti. Tieto hodnoty nám garantuje Európska únia. Tisíce ľudí, ktorí vyšli v januárovom nečase na námestia po celom Slovensku, nechcú byť súčasťou ruskej biedy a totality,” vyhlásili organizátori.

Členstvo Slovenska v NATO a EÚ

V tejto súvislosti pripomenuli, že podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v relácii STVR vyhlásil, že otázka členstva Slovenska v NATO a EÚ by mala byť otvorená.

„Toto sú vyjadrenia, ktoré priamo ohrozujú bezpečnosť Slovenska a jeho miesto v západnom spoločenstve. V čase, keď sa koaliční poslanci a premiér vracajú z Moskvy, je namieste pýtať sa, či tieto kroky vyplývajú z dialógov, ktoré tam prebehli. Vyzerá to tak, ako keby si odbehli pre noty a vrátili sa s jasnými inštrukciami,” zdôraznili organizátori zhromaždení.

Organizátori vyvracajú klamstvá Roberta Fica

Organizátori tiež podľa vlastných slov vyvracajú klamstvá premiéra Roberta Fica o opozičných protestoch. „My sme Európa sú občianske protesty. Ľudia nechodia na námestia kvôli opozícii, ale preto, lebo sa už nedokážu nečinne pozerať kam ťahá Slovensko štvrtá vláda Roberta Fica. Nechcú si nechať zničiť európsku budúcnosť,” uviedol Marián Kulich z iniciatívy Mier Ukrajine.

Ďalšia z organizátorov Lucia Štasselová doplnila, že to, čo dnes zažívame, je priame ohrozenie našej budúcnosti. „Keď sa otvára otázka členstva Slovenska v EÚ a NATO, nemôžeme mlčať. Občania musia vyjsť do ulíc a brániť to, čo generácie pred nami vybudovali,“ zdôraznila Štasselová.

Organizátori zároveň upozorňujú, že zhromaždenie v Košiciach sa uskutoční už vo štvrtok 23. januára.