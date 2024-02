Iba desať percent Európanov verí, že Ukrajina dokáže Rusko poraziť

Zhruba dva roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu len desať percent Európanov verí, že Ukrajina dokáže Rusko poraziť. Za najpravdepodobnejší výsledok vojny považujú určitú formu „kompromisného urovnania“.

Dokonca aj v rámci obyvateľstva najoptimistickejších krajín, a to Poľska, Švédska a Portugalska, vo víťazstvo Kyjiva verí len necelých 17 percent oslovených. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti YouGov, o ktorého výsledkoch informuje portál The Guardian.

Európa by mala Ukrajinu podporovať, aby pokračovala v boji, hlavne podľa názoru respondentov vo Švédsku (50%), Portugalsku (48 %) a Poľsku (47 %). Snahu o to, aby Kyjiv akceptoval urovnanie, podporujú najmä respondenti v Maďarsku (64 %), Grécku (59 %), Taliansku (52 %) a v Rakúsku (49 %).