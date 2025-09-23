Hviezdny Slovinec končí hokejovú kariéru, prezradil najbližšie plány

Hviezdny slovinský hokejista Anže Kopitar oficiálne oznámil, že po tejto sezóne 2025/2026 ukončí svoju kariéru v zámorskej NHL. Kapitán Los Angeles Kings na tlačovej konferencii v El Segundo v Kalifornii povedal, že po dlhom zvažovaní sa rozhodol, že toto bude jeho posledný ročník v najprestížnejšej hokejovej lige sveta.
„Po minulej sezóne som mal čas premýšľať a rozprávať sa s rodinou o tom, čo ďalej. Po mnohých úvahách som prijal rozhodnutie, že toto bude môj posledný rok v NHL,“ uviedol 38-ročný center podľa oficiálneho webu NHL. Zdôraznil, že chce byť viac so svojou rodinou, najmä s deťmi, z ktorých budú čoskoro tínedžeri.
Kopitar vstupuje do svojej 20. sezóny v NHL. Všetky odohral za Los Angeles Kings, ktorí si ho vybrali v prvom kole draftu v roku 2005. Je držiteľom dvoch Stanley Cupov z rokov 2012 a 2014 a od roku 2016 je kapitánom tímu. Je prvým hráčom zo Slovinska, ktorý hral v NHL.
„Chcem to oznámiť teraz, aby som tým potom nerozptyľoval mužstvo,“ povedal Kopitar počas druhého dňa tréningového kempu Kings. „Ak budeme bojovať o víťazstvo v závere sezóny, nechcem, aby sa pozornosť sústredila na mňa, ale na tím.“
Po ukončení kariéry sa Kopitar plánuje so svojou rodinou presťahovať sa späť do Slovinska, kde má zvyšok rodiny a kde jeho deti radi trávia leto. „Dáme si chvíľu pauzu a uvidíme, kam nás život zavedie,“ dodal Kopitar.