Hviezda Transformerov sa pobila v bare. Shia LaBeouf čelí obvineniam z napadnutia

Amerického hercaShiu LaBeoufa v utorok zatkli a obvinili z dvoch prípadov ublíženia na zdraví po údajnom napadnutí dvoch osôb v New Orleans, informovali americké médiá.
Policajnú hliadku privolali do baru vo štvrti French Quarter okolo 00.45 miestneho času. Podľa denníka The New York Times LaBeouf (39) vyvolal v bare potýčku a správal sa „čoraz agresívnejšie“, preto sa ho personál pokúsil z podniku vyviesť.
Jeden z poškodených uviedol, že ho herec viackrát udrel päsťou. Svedkovia tvrdia, že LaBeouf z miesta odišiel, no neskôr sa vrátil a správal sa ešte agresívnejšie. Opäť napadol tú istú osobu a ďalšieho človeka udrel do nosa.
Po ošetrení v nemocnici bol zatknutý a obvinený z dvoch prečinov ublíženia na zdraví. Hollywoodska hviezda filmov Transformers a Megalopolis čelila obvineniam z násilia už v minulosti – v roku 2020 naňho bývalá partnerka podala žalobu za sexuálne a fyzické napadnutie. Spor sa vlani urovnal mimosúdne.