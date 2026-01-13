Romantický trubadúr Julio Iglesias čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania vrátane znásilnenia

Svetoznámy španielsky spevák Julio Iglesias čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania, ktoré voči nemu vzniesli dve bývalé zamestnankyne, potvrdili v utorok španielske súdne orgány. Justičné zdroje potvrdili, že na 82‑ročného Iglesiasa bolo 5. januára podané trestné oznámenie, ktoré je momentálne v štádiu skúmania.
Podľa spoločného vyšetrovania španielskeho denníka elDiario.es a americkej televíznej stanice Univision vysielajúcej v španielčine sa útoky mali odohrať v roku 2021 v jeho rezidenciách v Dominikánskej republike a na Bahamách. Ich správa cituje obvinenia domácej gazdinky a fyzioterapeutky, ktoré speváka vinia zo sexuálneho obťažovania, nevhodného dotýkania, zlého zaobchádzania a v jednom prípade aj zo znásilnenia.
Jedna z obetí, ktorá mala v čase údajného incidentu 22 rokov, pre Univision uviedla, že sa cítila „ako predmet, ako otrok v 21. storočí“. „Dotýkal sa ma všetkými možnými spôsobmi,“ dodala.
Samotný spevák sa k obvineniam, ktoré šokovali Španielsko, pre médiá zatiaľ nevyjadril. Španielska ministerka pre rovnosť Ana Redondová na platforme X vyzvala na „dôkladné vyšetrenie“ celej záležitosti, zatiaľ čo podpredsedníčka vlády Yolanda Díazová označila výpovede žien za „mrazivé“.