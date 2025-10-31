Hurikán Melissa si vyžiadal 49 obetí na životoch

Počet obetí hurikánu Melissa sa vo štvrtok zvýšil na 49. Ničivá búrka spustošila karibské ostrovy a teraz mieri k Bermudám. Na Jamajke zahynulo 19 ľudí, všetci na západe ostrova, ktorý hurikán zasiahol najviac, uviedla jamajská ministerka informácií Dana Morris Dixonová. Na Haiti agentúra civilnej ochrany oznámila, že počet obetí stúpol na 30, 20 utrpelo zranenia a ďalších 20 je nezvestných. Dodala, že viac ako tisíc domov je zaplavených a približne 16-tisíc ľudí sa nachádza v úkrytoch.
Kubánska vláda uviedla, že evakuovala približne 735-tisíc ľudí, najmä v provinciách Santiago de Cuba, Holguín a Guantánamo, ktoré ležia na východe ostrova. Na Jamajke aj na Kube zostáva doprava a komunikácia vo veľkej miere prerušená a celkové mapovanie rozsahu škôd môže trvať niekoľko dní.
Spojené štáty vyslali tímy na poskytovanie humanitárnej pomoci a záchranné jednotky, ktoré už pôsobia v krajinách zasiahnutých hurikánom.