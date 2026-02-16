Humor môže bolieť tých, ktorí si zaslúžia. Fašiangové alegorické vozy triafajú do čierneho

Od Donalda Trumpa po Vladimira Putina, počas fašiangových sprievodov v Nemecku si pred satirickými alegorickými vozmi a posmechom nemôže byť nikto istý. Ruský prezident to však znáša akosi horšie.
Hlavný tvorca vozov düsseldorfského sprievodu Jacques Tilly čelí v Moskve súdnemu konaniu v neprítomnosti, v ktorom čelí obvineniam zo šírenia „nepravdivých informácií“ o ruskej armáde.
Obvinenia ho nezastavili
„Humor môže bolieť a určite trafí tých, na ktorých mieri,“ povedal pre AFP minulý rok v decembri, keď zároveň prisľúbil, že tohtoročné politické vozy budú napriek jeho obvineniam rovnako „bláznivé a satirické“ ako vždy.
Medzi jeho dielami, ktoré bavia ulice Düsseldorfu tento rok, sú napríklad papierová maketa Putina, ktorého po hlave udiera šašo palicou s nápisom „satira“, či zosnulý sexuálny predátor Jeffrey Epstein stvárnený ako diabol s nápismi „všetci chránia páchateľov“ a „všetci ignorujú obete“.
Posmešnému stvárneniu sa tradične ako každý rok nevyhli ani nemecký kancelárFriedrich Merz a americký prezidentDonald Trump. Jeden z Tillyho alegorických vozov zobrazuje Trumpa a Putina, ktorí spoločne hodujú na drobnej blondínke označenej ako „Európa“. Ďalší ukazuje Merza a bavorského spolkového lídra Markusa Södera jazdiacich na kostre s volantom – symbolom ich snahy oslabiť plánovaný zákaz spaľovacích motorov od roku 2035.
Zlá hudba, opilci a zábava
Fašiangové karnevalové sprievody s alegorickými vozmi sú jednou z mála príležitostí, keď si inak zdržanliví Nemci počas pôvodne kresťanského sviatku naplno užívajú uvoľnenú atmosféru, ale zároveň nezabúdajú ani na najhorúcejšie politické témy. „Fašiangy sú zlá hudba, opití ľudia a dobrá nálada,“ povedal pre AFP 30‑ročný Frederik Held z Frankfurtu nad Mohanom.
Najväčší sprievod sa tradične uskutoční v Kolíne nad Rýnom, ktorý sa považuje za hlavné mesto fašiangových osláv. Organizátori pripravili 300‑tisíc kytíc a 300 ton sladkostí, ktoré účastníci rozhadzujú z alegorických vozov počas jazdy centrom mesta.