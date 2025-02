Humenné sa pripojilo k svetovým metropolám: Festival Biela noc dorazil aj do Mesta kultúry

Po 15 rokoch festivalu Biela noc v Bratislave a Košiciach prichádza výber svetelných diel pod názvom Biela noc prvýkrát aj do Humenného. Mesto, ktoré v roku 2024 získalo prestížny titul Mesto kultúry, sa tak stane hostiteľom jednej z najviac významných kultúrnych udalostí.

Biela noc sa uskutoční v piatok 31. januára a sobotu 1. februára v čase od 17:00 do 22:00, kedy premení centrum mesta na živú galériu súčasného umenia. Zadarmo ponúkne vizuálne inštalácie, interaktívne diela a umelecké zážitky.

Podujatie je prístupné aj pre rodiny s deťmi

Ako informovala PR manažérka Mesta kultúry 2024 Alexandra Harvanová, vzhľadom na skoré zimné večery organizátori upravili čas podujatia tak, aby bolo prístupnejšie najmä pre rodiny s deťmi. „Je pre nás obrovskou cťou, že sa metropola Horného Zemplína, teda Humenné, pridá k mestám ako Paríž, Rím, Brusel, Madrid, Montreal, Košice a Bratislava, ktoré sa vďaka medzinárodnému projektu Biela noc raz ročne počas noci menia na umelecké galérie. Podujatie Biela noc prinesie do Mesta kultúry 2024 svetelné inštalácie a súčasné formy umenia od zahraničných a domácich autorov, ktorí sú špičkou vo svojom odvetví, a my sa na to veľmi tešíme,“ uviedol primátor mesta Humenné Miloš Meričko.

Verejné priestranstvá, námestia, Humenský park či nádvorie kaštieľa sa premenia na interaktívnu galériu. Zapoja sa aj lokálne kultúrne inštitúcie prostredníctvom výstav, ale aj workshopov pre malých i veľkých. „Veľmi ma teší, že sa výber diel z posledných ročníkov predstaví v novom meste a v novom kontexte. Obzvlášť teraz, keď je tak veľmi dôležité ukázať dôležitosť kultúry rôznorodej a slobodnej, ako aj dôležitosť spolupráce nezávislej a zriaďovanej kultúry naprieč Slovenskom,“ zdôraznila riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.

Prezentovaní budú aj miestni tvorcovia

V Humennom sa predstavia popredné mená vizuálneho umenia ako aj miestni tvorcovia, ktorí prinesú originálne projekty. „Považujeme za veľký úspech, že po podujatí TEDx prichádza do Mesta kultúry 2024 už druhý významný medzinárodný formát. Biela noc je ukážkou ďalšieho prínosu projektu pre rozvoj spolupráce mesta Humenné s externými partnermi v oblasti kultúry,“ povedal programový riaditeľ projektu Mesta kultúry 2024 Lumír Mati.

Návštevníci uvidia monumentálny mesiac, nafukovaciu rozprávkovú fazuľu, pozrú si najlepšie animované filmy pre deti minulého roka, svetelných jogínov a rozsvieti sa aj aktuálny odkaz SOS Kultúra. Súčasťou akcie bude interaktívna mestská foto-hra a svetelné inštalácie. Humenčanov čakajú aj večerné prehliadky u Andrássyovcov, výstava, workshop a budú si môcť vytvoriť aj vlastný svetelný objekt.

„Umenie je najlepším spôsobom, ako reflektovať dobu, v ktorej žijeme. Biela noc ponúka možnosť zamyslieť sa nad naším okolím, nad aktuálnymi témami a nad výzvami, ktoré nás ako spoločnosť čakajú. Je to platforma pre otvorený dialóg a popularizáciu súčasných foriem umenia,“ dodala Pacáková.