Huliak: Európsku úniu treba zrekonštruovať a treba ju zrekonštruovať zvnútra (video)

Slovenská národná strana (SNS) zostavovala kandidátku do eurovolieb z kandidujúcich, ktorí kandidovali a pritiahli voličov pri parlamentných voľbách na jeseň 2023. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec Národnej rady SR Rudolf Huliak (zvolený na kandidátke SNS) v kontexte svojej kandidatúry do Európskeho parlamentu (EP).

„Jednoducho potrebujeme stranu SNS dostať do Bruselu s tým, aby prešla cez päť percent,“ vysvetlil. Dodal, že spomedzi pätnástich kandidátov určite vyberú dvoch či troch, ak by strana dosiahla takýto výsledok, ktorí by SNS a jej politické názory v Bruseli reprezentovali.

Huliak doplnil, že už v súčasnosti majú zmluvy s ID frakciou, ktoré sa podľa jeho slov týkajú toho, že pronárodné a proeurópske štáty sa budú v rámci únie usilovať o zachovanie práva veta, suverenitu členských štátov či národné kultúrne tradície jednotlivých krajín.

„Európsku úniu skutočne treba zrekonštruovať a treba ju zrekonštruovať zvnútra. Zvonku sa to skrátka nedá,“ uzavrel.