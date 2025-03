Hudba z filmov v naštudovaní Rastislava Štúra rozozvučí Koncertnú sieň Slovenskej filharmónie na úvodných aprílových koncertoch

Koncerty filmovej hudby patria v Slovenskej filharmónii každoročne medzi najočakávanejšie. V 76. sezóne zaznejú v interpretácii orchestra Slovenská filharmónia vo štvrtok, piatok a v sobotu, 3., 4. a 5. apríla 2025. Okrem večerných koncertov o 19.00 h sa uskutoční aj štvrtková Verejná generálka, 3. apríla o 10.00. Populárny program zaznie v naštudovaní slovenského dirigenta Rastislava Štúra. Sólistami koncertov budú koncertný majster SF Jarolím Emmanuel Ružička a český saxofonista Felix Slováček ml.. Svetom filmovej hudby bude návštevníkov koncertov sprevádzať moderátorka Iveta Malachovská.

Program koncertov je zostavený z hudobných ukážok slovenských a svetových filmov. Prostredníctvom hudby si pripomenieme hollywoodske veľkofilmy povojnovej éry, spoločne sa ocitneme vo svete rozprávok, nazrieme do sveta veľkých talianskych skladateľov filmovej hudby a aj tento rok vzdáme poctu Johnovi Williamsovi, najuznávanejšiemu americkému skladateľovi filmovej a klasickej hudby. Výber jeho melódií k filmom Let do krajiny-Nekrajiny z filmu Hook, dojímavá melódia z filmu Schindlerov zoznam, ktorej husľová téma zaznie v interpretácii koncertného majstra Jarolíma Emmanuela Ružičku, Téma Fénixa Félixa z filmu Harry Potter a tajomná komnata, Pochod dobyvateľov z filmu Indiana Jones a Dobyvatelia stratenej archy nás utvrdia o kompozičnom majstrovstve mága filmovej hudby a jej dôležitosti v kinematografii. Hudba má moc dej filmu posunúť, upokojiť atmosféru, navodiť v divákoch pocit napätia, strachu, lásky, dokonca rozplakať nás.

Foto: Ján F. Lukáš

Filmová hudba je jedným z najžiadanejších a najobľúbenejších hudobných žánrov. V interpretácii Slovenskej filharmónie zaznejú ďalšie známe filmové melódie viacerých skladateľov – Karla Svobodu Cirkus Humberto, Václava Trojana Císařův slavík, Patricka Doyleho Popoluška, Ľubice Čekovskej Zakliata jaskyňa a Tri zlaté dukáty, Kalusa Badelta Piráti z Karibiku, Jamesa Hornera Titanic a mnohých ďalších.

Túžime sa ocitnúť v ríši príbehov našich obľúbených filmových hrdinov? Stačí sa započúvať, filmové melódie nás vďaka ich sile a našej fantázii prenesú v čase do strhujúcich príbehov filmového plátna…

Foto: Ján F. Lukáš

Filmová hudba je súčasťou koncertnej ponuky Slovenskej filharmónie od roku 2010, kedy s touto myšlienkou prišiel práve dirigent Rastislav Štúr. Dramaturgiou tohtoročných koncertov už po pätnástykrát privedieme do Koncertnej siene Slovenskej filharmónie publikum všetkých vekových kategórií.

