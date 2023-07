Hrozí Slovensku autonómia maďarskej menšiny? Politický komentátor si posvietil na volebný program Aliancie

Strana Aliancia – Szövetség zverejnila vo štvrtok 27. júla svoj volebný program, v ktorom má veľké plány s územnou reorganizáciou Slovenska. Tá by bola v prospech maďarskej menšiny a tiež by mala väčšie práva.

Informovala o tom TV JOJ na svojom webe Noviny.sk, ktorá oslovila aj politického komentátora. Podľa neho ide o ústretový krok voči Viktorovi Orbánovi, ktorý v uplynulých dňoch hovoril o Slovensku ako o „odtrhnutom území“.

Presadzovanie nacionalistických záujmov

„Vytvorenie samostatnej maďarskej župy, zavedenie maďarčiny ako jazyka, cirkevná provincia. Predpokladám, že aj v Aliancii si uvedomujú, že toto nie je pre slovenského občana maďarskej národnosti príťažlivý koncept,“ uviedol politický komentáror Arpád Soltész.

Zároveň dodal, že Orbán zrejme očakáva od strany, ktorá je jeho strategickým partnerom, presadzovanie nacionalistických záujmov.

Prerozdelenie regiónov

Mimoparlamentná strana sa však bráni a hovorí, že im ide len o logické prerozdelenie regiónov. Oponujú napríklad Záhorákmi a Liptákmi, ktorí sú podelení medzi viaceré kraje.

„Administratívne členenie musí vychádzať z prirodzených regiónov. V jednotlivých regiónoch je nárečie, ale aj jazyk menšiny smerodajným údajom,“ povedal Péter Őry, člen predsedníctva strany Aliancia – Szövetség.

Róbert Králik, kandidát na poslanca za stranu Aliancia a tiež jej tlačový tajomník, si pod tým predstavuje niečo iné. „Čo je najdôležitejšie, obsahuje aj vybojovanie autonómie (samozrejme inak povedané, ale nazvime to pravým menom),“ vysvetlil.

Chcú zahrať na maďarskú kartu

Predseda strany Most-Híd 2023 László Sólymos na margo toho povedal, že „po našom odchode zmenili rétoriku, ktorá je miestami porovnateľná s vyjadreniami nacionalistov na slovenskej strane.“ Hoci stále ide o citlivú tému, vzplanutie nacionalistických vášní sa neočakáva.

Politický komentátor za tým vidí, že obdivovatelia Orbánovej politiky chcú zahrať na maďarskú kartu, ale nemôžu si to dovoliť. „Dostávajú sa do chúlostivej situácie. Slovenských Maďarov zaujíma hlavne to, ako vyzerá južné Slovensko z hľadiska infraštruktúry, investícií,“ dodal Arpád Soltész.