Hromadná nehoda na tureckej diaľnici si vyžiadala životy najmenej desiatich ľudí, ďalších 57 je zranených (video+foto)

Najmenej desať ľudí zomrelo a ďalších 57 utrpelo zranenia pri hromadnej nehode siedmich vozidiel na diaľnici v severozápadnom Turecku. Nehoda sa stala v hustej hmle v provincii Sakarya približne 150 kilometrov od Istanbulu.

Guvernér provincie Yaşar Karadeniz uviedol, že hromadnú nehodu pravdepodobne spôsobilo vozidlo, ktoré narazilo do nákladného auta. Účastníkmi nehody boli najmenej tri medzimestské autobusy.

🇹🇷 At least 11 dead, more than 50 injured in a traffic accident in Turkey pic.twitter.com/rvm2JxoNaZ

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) December 28, 2023