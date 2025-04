Hrivík predčasne skončil v Leksande, údajne mieri do Česka alebo na Slovensko

Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík nebude pokračovať v tíme najvyššej švédskej súťaže Leksands IF. Podľa informácií švédskych médií sa kapitán bronzového tímu Slovenska zo ZOH 2022 v Pekingu rozhodol opustiť svojho zamestnávateľa predčasne rok pred naplnením zmluvy.

Vypršať mala na konci sezóny 2025/2026. Údajne má o 33-ročného útočníka záujem český Zlín, ale Švédi špekulujú aj o návrate na Slovensko.

Dotiahol to až do NHL

Účastník štyroch majstrovstiev sveta pred odchodom do zámoria pôsobil v mládežníckych tímoch Žiliny. Dotiahol to až do NHL, aj keď v slávnej profilige odohral iba 24 zápasov v tímoch NY Rangers a Calgary.

Každý vlastnou cestou

„Leksand a Hrivík sa zhodli, že každý pôjde vlastnou cestou. Aktuálne ešte musia vyriešiť určité finančné otázky vyplývajúce z predčasne ukončenej zmluvy,”napísal web denníka Expressen.

Takmer 200 zápasov

Hrivík pôsobil v Leksande s menšou prestávkou (Nižnij Novgorod v KHL) od sezóny 2019/20 a v jeho drese odohral takmer 200 zápasov s bilanciou 48 gólov a 92 asistencií. V play-off pridal 12 zápasov a 5 bodov.

Cena MVP v SHL

V sezóne 2020/2021 získal cenu pre najužitočnejšieho hráča švédskej najvyššej súťaže a s 51 bodmi (14+37) sa stal aj najproduktívnejším hráčom SHL. Spoločne s Petrom Cehlárikom svojho času vytvorili veľmi údernú dvojičku nielen v rámci Leksandu, ale aj v celej najvyššej švédskej súťaže.