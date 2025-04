Šatan si ctí princípy klubov NHL a Studeniča volať do reprezentácie nebude - VIDEO

Slovenská hokejová reprezentácia bude na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku (9.- 25. 5.) nielen bez skúsenej útočnej dvojičky Marek Hrivík – Peter Cehlárik, ale aj bez kreatívneho útočníka Libora Hudáčka a tiež bez jedného z aktuálne najlepších slovenských hokejistov pôsobiacich v Európe Mariána Studeniča.

Studenič bol v tejto sezóne jeden z najlepších hráčov Färjestadu aj celej švédskej najvyššej súťaže, ale jeho svojvoľný odchod z reprezentačného tímu Slovenska počas vlaňajšej olympijskej kvalifikácie v Bratislave má pre neho stále negatívne dôsledky.

„Bohužiaľ, Libor Hudáček sa tento rok necíti na majstrovstvá sveta. Mal zdravotné problémy a je unavený. Pri Mariánovi Studeničovi platí, čo sme povedali. Odišiel počas olympijskej kvalifikácie z tímu. Zatiaľ sme o ňom ani nehovorili. Mám princípy v reprezentácii nastavené ako v klube v NHL. Viem, aký názor by na to mal Craig Ramsay. Niekedy v budúcnosti sa to môže otvoriť, ale neviem, či teraz,“ ozrejmil generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan na pondelkovom zraze v Bratislave.

Sukeľ a možno aj Koch

V súčasnej nominácii Slovenska na prvý prípravný týždeň vrátane dvoch zápasov vo Švajčiarsku (10.- 11. 5.) ešte chýba niekoľko hráčov, s ktorými zostavovatelia tímu takmer naisto rátajú.

„Čakáme na zdravotný stav obrancu Patrika Kocha. Veríme, že behom týždňa, dvoch sa pridá k mužstvu. Na ďalší blok prípravy príde útočník Matúš Sukeľ,“ doplnil Šatan aj pre denník Šport.

Ramsay alebo Országh?

V Štokholme tím Slovenska povedie buď Vladimír Országh alebo Craig Ramsay. Iná alternatíva neprichádza do úvahy. Kanadský tréner sa zotavuje zo zápalu pľúc, ktorý si vyžiadal dlhší pobyt v nemocnici.

„Craig sa stále lieči. Je tam mierne zlepšenie, ale liečba bude trvať niekoľko týždňov. O dva týždne budeme vedieť zhodnotiť, kedy by sa mohol vrátiť. Nechceme špekulovať. Craiga sa snažíme minimálne zaťažovať problémami. Sú len dve možnosti. Craig alebo Vlado. Zatiaľ je dohoda s klubom a trénerom Országhom na najbližší šampionát. Bohužiaľ, na ďalší rok má kontrakt s Banskou Bystricou, ale bližšie sme to neriešili. Vlado má zo slovenských koučov najlepšiu pozíciu, aby prebral reprezentáciu. Bude pokračovať v tom, čo nastavil tréner Ramsay,“ prezradil Šatan vo videách na sociálnych sieťach SZĽH.

Víťazná séria a zodpovednosť

Národný tím Slovenska ťahá v aktuálnej sezóne rekordnú desaťzápasovú víťaznú sériu. Predĺžiť ju ešte o pár zápasov na vrchole sezóny vo švédskej metropole bude nesmierne náročná úloha.

„Cítim veľkú zodpovednosť, aj keď nateraz to je dočasné riešenie. Desať výhier po sebe zvyšuje tlak, ale podstatné je, aby sme chalanov čo najlepšie pripravili,“ zdôraznil Országh.