Májové zápasy reprezentácie vo Zvolene sa ponesú v retro štýle. Čo poviete na dizajn? - VIDEO, FOTO

Posledné dve prípravné stretnutia slovenskej hokejovej reprezentácie pred májovými majstrovstvami sveta budú mať výnimočný retro charakter. Slováci vo Zvolene nastúpia 2. a 3. mája proti výberu Francúzska v špeciálnych dresoch.

Ako informuje Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojom webe, hlavným motívom je storočnica pri príležitosti konania majstrovstiev Európy v hokeji, ktoré sa v roku 1925 uskutočnili na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci.

Spomínaný kontinentálny šampionát zo začiatku roka 1925 mal výrazný vplyv na rozvoj hokeja pod Tatrami. Pôvodne sa mal konať v Prahe, alternatívou bolo juhočeské mesto Tábor. Obe dejiská však zaskočilo extrémne teplo, ktoré roztopilo prírodné ľadové plochy. Až treťou, spočiatku málo pravdepodobnou možnosťou, boli Vysoké Tatry.

Na Štrbskom Plese sa konali duely Československo – Rakúsko a Belgicko – Švajčiarsko. Pre opakovanú nepriazeň počasia sa šampionát následne presunul do Starého Smokovca na tenisové kurty hotela Grand, kde sa vďaka obrovskej pomoci organizátorov, vojakov a civilného obyvateľstvo napokon dohral turnaj s celkovým triumfom československej reprezentácie.

Podujatie, ktoré pred 100 rokmi zorganizovali Vysoké Tatry, malo zásadný vplyv na rozvoj kanadského štýlu hokeja na Slovensku. Vďaka európskemu šampionátu začal byť populárnejší ako dovtedy obľúbený bandy hokej. Podnietil viaceré mestské oddiely k vzniku prvých klubov, k vzniku druhého najstaršieho klubového podujatia na hokejovej mape sveta – Tatranského pohára a napokon, v roku 1929, viedol k založeniu Slovenskej župy Československého svazu kanadského hockeya, predchodcu dnešného Slovenského zväzu ľadového hokeja.

„Pri tejto príležitosti pozývame hokejových fanúšikov do Zvolena na náš prípravný dvojzápas proti Francúzsku. Radi by sme si pripomenuli zásadnú historickú udalosť majstrovstiev Európy na Štrbskom Plese, od ktorých uplynulo 100 rokov. Dvojzápas proti Francúzsku odejeme do retro štýlu. Pre fanúšikov chystáme aj jedno veľké prekvapenie, ktoré zverejníme v pravý čas. Verím, že budeme mať zostavu nabitú hráčmi, ktorí pocestujú na svetový šampionát do Švédska. Aj vďaka hokejovým legendám, ktoré do Zvolena pozývame pri tejto príležitosti, bude mať celé podujatie veľký cveng a bude dôstojnou spomienkou na výnimočnú udalosť v našej hokejovej histórii,“ uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan, ktorý je tiež generálny manažér seniorskej reprezentácie.