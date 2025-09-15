Hranica 630 cm v skoku o žrdi pokorená! Duplantis nie je z tejto planéty, vraví konkurencia - VIDEO

Kde iní končia, on len začína. A kde sa ostatní bijú o druhé a tretie miesto, on spravidla šetrí pokusy na vyššie méty.
Švédsky fenomén svetovej žŕdky Armand Duplantis v japonskom Tokiu pokoril hranicu snov 630 cm a po štrnásty raz v kariére prekonal svetový rekord.
Hviezdny žrdkár dúfa, že MS v Tokiu budú zábavnejšie ako apokalyptické olympijské hry
Dvanáste zlato!
Syn amerického žrdkára a švédskej sedembojárky získal po rokoch 2022 a 2023 tretí titul svetového šampióna pod holým nebom. Celkovo je to jeho dvanásta zlatá medaila z vrcholných podujatí v súčte olympijských hier, majstrovstiev sveta, halových majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a halových majstrovstiev Európy.
Striebro v nedeľu v Tokiu bral Grék Emmanouil Karalis výkonom 600 cm. Bronz patrí Austrálčanovi Kurtisovi Marschallovi v osobnom rekorde 595 cm.
Lepšie ako predstavy
„Mondo“ Duplantis vylepšil svetový rekord v tomto roku už po štvrtý raz, čo je jeho osobný rekord. Vďační fanúšikovia na Národnom štadióne v Tokiu zostali na svojich miestach až do 23.00 h miestneho času a napokon sa dočkali ďalšieho posunutia ľudských možností.
Len päť súperiek bolo lepších ako Zapletalová v rozbehoch na 400 m prek. Do semifinále ide aj Ledecká
„Je to lepšie, ako som si vedel predstaviť. Dať vám tento svetový rekord je úžasné. Som taký šťastný,“ povedal Duplantis fanúšikom podľa BBC Sport. Bronzový Marschall na adresu lietajúceho Švéda podotkol:
„My sme smrteľníci a on z inej planéty. Pre neho je normálne to, čo pre nás ostatných nemožné. Už teraz sa teším na to, čo nám ešte pripraví v budúcnosti.“
Bez limitov
Motivácia Duplantisa prekonať svetový rekord na MS v Tokiu mala aj finančný rozmer. Okrem 70 00 USD za zlatú medailu mu pripadla aj stotisícová prémia za svetový rekord. V Tokiu si teda polepšil o 170 000 USD, čiže približne 144 582 eur.
„Nikto nepozná Mondove limity a asi ani on sám. Ktovie koľko svetových rekordov nám ešte v budúcnosti pripraví,“ vravela bývalá olympijská šampiónka v sedemboji Jessica Ennisová-Hillová.