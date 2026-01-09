Hral proti Slovákom na pamätných MS 2000. Kouč nórskej reprezentácie má rakovinu

Nový hlavný tréner nórskej hokejovej reprezentácie Sjur Robert Nilsen má rakovinu. Túto informáciu oznámil klub Frisk Asker, kde 58-ročný bývalý reprezentant od začiatku aktuálnej sezóny 2025/2026 tiež pôsobí. „Momentálne podstupuje ďalšie vyšetrenia a čo najskôr začne liečbu,“ uviedol klub vo vyhlásení.
Keďže kouč bude teraz práceneschopný, tamojší zväz hľadá nástupcu, ktorý prevezme národný tím počas Nilsenovej liečby. Samotný tréner priznal, že to preňho bola ťažká správa, ale snaží sa s tým vyrovnať. Vyzdvihol však nórsky systém zdravotnej starostlivosti.
„Som v najlepších rukách. Mojím cieľom je vziať si so sebou špičkovú športovú mentalitu a zamerať sa na informácie, ktoré dostanem od lekárov, a na potrebný proces. Jednoducho ‚jeden krok za druhým‘, ako hovoríme v našom športe,“ povedal Nilsen, ktorý väčšinu trénerskej kariéry strávil v Nórsku, no odskočil si tiež do Švédska. Počas hráčskych čias pôsobil doma a v Nemecku.
V pozícii útočníka si zahral na šiestich svetových šampionátoch. Bol aj pri pamätnej prehre 1:9 so Slovenskom na MS 2000 v ruskom Petrohrade, kde Slováci získali striebro.