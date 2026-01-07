Brankár Gajan v Amerike chodí na keramiku. Lašák mu vysvetlil, že hokej nie je všetko

Nádejný slovenský hokejový brankár Adam Gajan má za sebou vydarené predstavenie na prestížnom Spenglerovom pohári vo Švajčiarsku, na ktorom si zachytal vo dvoch stretnutiach. V oboch prípadoch to bolo proti domácemu Davosu – najprv v skupine (5:3) a potom vo finále (3:6). Zámorský univerzitný výber zložený z hráčov, ktorí zažili premiérovú skúsenosť s mužským hokejom, tak obsadil na turnaji skvelé 2. miesto.
Dvadsaťjedenročný rodák z Popradu, ktorého si v drafte v roku 2023 vybral z 35. miesta klub Chicago Blackhawks, momentálne chytá za University of Minnesota – Duluth. Na európskom kontinente ešte ako tínedžer zdokonaľoval svoj talent vo fínskom klube HPK Hämeenlinna a slovenských tímoch z Popradu, Bardejova a Skalice.
Na štadióne trávil aj desať hodín denne
„Vo Fínsku je hokej na vyššej úrovni ako na Slovensku, preto som to chcel skúsiť. Pomohlo mi to, ale bolo to ťažké. Zatiaľ čo v Amerike sa o mňa starali ako o svojho – až som si z rodičov robil srandu, že snáď ešte lepšie, než doma – tak vo Fínsku som býval v rodine asistenta trénera a vôbec to nefungovalo. Sám som za tmy chodil na autobus aj do školy. Učil som sa fínčinu s deťmi z rôznych krajín, v podstate som bol medzi emigrantmi a utečencami. Ale dalo mi to množstvo skúseností,“ povedal Gajan v rozhovore pre web hokej.cz.
Gajan na Spenglerovom pohári v drese amerického vysokoškolského výberu. Snáď obstojíme, vraví slovenský brankár
Tvrdí, že od 15 rokov bol až príliš profesionálny a na štadióne trávil niekedy až desať hodín denne. „Každý deň som chcel urobiť maximum. Ján Lašák mi často hovoril, že hokej nie je všetko. A minulý rok som to konečne pochopil. Stále pracujem tvrdo, ale s rozumom. Mám aj iné koníčky, napríklad golf. Potreboval som pochopiť, že nemôžem byť každý deň 10 hodín na zimáku, aby som bol pripravený na zápasy. Nastavil som si nový mindset,“ dodal Gajan.
Na univerzitách v USA je pomerne dosť Čechov (10), a ešte viac Slovákov (20). Gajan vraví, že keď hrajú proti sebe, vždy sa na chvíľu stretnú. „Obzvlášť brankári – vďaka programu Jána Lašáka a jeho VTB tímu nás je dnes sedem brankárov zo Slovenska v NCAA, všetci v top tímoch,“ dodal Gajan, pre ktorého bol v doterajšej kariére zlomovým svetový šampionát hráčov do 20 rokov pred tromi rokmi, kde ho vyhlásili na najlepšieho gólmana.
Učitelia sú féroví a ústretoví
Dva týždne pred spomenutými MS pritom ani nefiguroval medzi štvoricou nominovaných brankárov. „A potom prišiel telefonát. Prišiel som o tretej ráno. Mal som byť trojka, ale po nevydarenom prvom zápase tréneri rozhodli, že pôjdem chytať proti Amerike. Mne sa to podarilo, v ďalšom zápase som vychytal nulu a v bránke som už zostal. Turnaj mi neskutočne vyšiel.“
Gajan vraví, že na univerzite, ako je tá jeho, ide hlavne o šport. „Učitelia sú naozaj féroví. V Európe to podľa mňa tak nefunguje. Tam učiteľov nezaujíma, že hráte hokej. Tento semester boli ku mne veľmi ústretoví aj napriek tomu, že som kvôli cestovaniu vynechal veľa hodín,“ prezradil talentovaný slovenský brankár.
Úprimne priznáva, že nemá žiadny študijný cieľ, ale niektoré predmety ho skutočne bavia. „Beriem predmety tak, aby mi zabrali čo najmenej času. Minulý rok som si zvolil komunikáciu, čo nebolo úplne najľahšie. Tento semester mám napríklad keramiku – vyrábame misky, vázy… Zaberú veľa času, ale baví ma to. A hlavne nemusím čítať veci, ktoré ma nezaujímajú. Človek sa tu skôr učí zručnosti ako znalosti,“ skonštatoval Adam Gajan.