Hra sa začala a Kazma splnil, čo sľúbil. ONEMANSHOW: The Movie trhá rekordy

Kazmov prvý celovečerný projekt ONEMANSHOW: The Movie prišiel do českých a slovenských kín vo štvrtok 17. augusta a okamžite zaznamenal fenomenálny divácky úspech a rekord, ktorý nemá u našich západných susedov obdobu. Počas prvého dňa videlo film v českých kinách neuveriteľných 130 000 divákov.

Na porovnanie, hollywoodsky megahit Avatar: The Way of Water si v Česku na veľkom plátne prvý deň pozrelo 37 000 divákov.

Aj v slovenských kinách zaznamenal film ONEMANSHOW: The Movie nečakane dobrý výsledok. Počas prvého dňa si ho prišlo pozrieť takmer 9 000 divákov a stal sa jednotkou v kinách. S obrovským náskokom predbehol aj aktuálne najväčšie kinohity ako Barbie, Oppenheimer či slovenský film Nikdy nehovor nikdy. Dokopy má tak Kazmov najnovší projekt po prvom dni v obidvoch krajinách na konte takmer 140 000 divákov.

„Je to neuveriteľný pocit. Sľubovali sme kinám a verejnosti naozaj veľký projekt, aký nemá v českej a slovenskej kinematografii obdobu. Nikto nám neveril a niektorí sa nám dokonca aj smiali. Ale Kazma to naozaj dokázal a môže útočiť na rekordy v návštevnosti počas celého premiérového víkendu,“ neskrýva radosť z fantastického úspechu Martin Palán, riaditeľ distribučnej spoločnosti BONTONFILM.

„Tento film nevznikol pre filmových kritikov, recenzentov či akademikov, udeľujúcich filmové ceny. Tento film je pre ľudí,“ reaguje na úspech trochu zdržanlivo samotný Kamil Bartošek, alias Kazma.

Väčšina filmových kritikov film odsúdila, diváci v kinách však oceňujú úplne nový prístup ku kinematografii a jedinečné poňatie filmu ako súčasti veľkolepej, zábavnej hry.

Pokorí ONEMANSHOW: The Movie ďalší rekord?

Extrémny divácky záujem sprevádzal film v Česku od začiatku predpredaja, ktorý sa spustil už mesiac pred premiérou. Mnohé kiná boli vypredané krátko po spustení predpredaja a multiplexy museli postupne pridávať ďalšie a ďalšie premietania.

Rekordy lámala aj utorková česká slávnostná predpremiéra filmu ONEMANSHOW: The Movie, ktorej sa zúčastnilo neuveriteľných 2 500 hostí, pozostávajúcich najmä zo známych osobností, influencerov a zástupcov médií. Išlo tak o historicky najväčšiu filmovú premiéru na území Českej republiky.

A neprekonateľné je i premiérové nasadenie filmu. Počas otváracieho víkendu od štvrtka 17. augusta do nedele 20. augusta bude ONEMANSHOW: The Movie u našich západných susedov hrať rekordných 280 kín. Žiadny iný film v histórii sa počas otváracieho víkendu nepremietal v toľkých českých kinách.

Doterajší rekord v návštevnosti počas premiérového víkendu drží zatiaľ v Česku marvelovka Avengers: Endgame s 344 000 divákmi. Ak by sa Kazmovmu ONEMANSHOW: The Movie podarilo toto číslo prekonať, bol by to naozaj historický triumf, aký česká kinematografia doposiaľ nezažila. Nechajme sa prekvapiť, či sa originálna filmová novinka zapíše do histórie aj týmto veľkolepým úspechom…

