Hormóny pod kontrolou. Toto sú top potraviny, ktoré zároveň podporujú aj vaše zdravie - VIDEO, FOTO

Hormonálna rovnováha ovplyvňuje energiu, trávenie, spánok, náladu, cyklus aj schopnosť chudnúť. Napriek tomu veľa žien, ale aj mužov, netuší, že jedlo dokáže hormóny prirodzene podporiť a stabilizovať.
Vyvážený jedálniček je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako pomôcť telu fungovať tak, ako má.
Medzi najlepšie potraviny na podporu hormonálnej rovnováhy patria kvalitné tuky, ktoré telo potrebuje na tvorbu hormónov.
Avokádo, olivový olej, orechy a semená dodávajú zdravé mononenasýtené tuky, ktoré podporujú mozog, metabolizmus aj stabilný cyklus.
Mastné ryby ako losos, sardinky alebo makrela sú bohatým zdrojom omega-3 mastných kyselín, ktoré znižujú zápal a pomáhajú pri bolestivej menštruácii či PMS.
Rovnako dôležitú úlohu zohráva aj vláknina, ktorá pomáha telu zbavovať sa nadbytočného estrogénu.
Brokolica, karfiol, kel, ružičkový kel, cícer, šošovica, ovsené vločky a celé zrná podporujú správnu činnosť trávenia a hormónov. Kapustovitá zelenina okrem toho obsahuje látky (indoly), ktoré prirodzene podporujú vyrovnanú hladinu estrogénu.
Zabúdať netreba ani na bielkoviny, ktoré stabilizujú hladinu cukru v krvi. Práve jej výkyvy patria k jedným z najčastejších dôvodov hormonálnej nerovnováhy, únavy a chutí na sladké.
Chudé mäso, vajcia, grécky jogurt, tofu alebo fazuľa pomáhajú udržať energiu stabilnú počas celého dňa.
Jednou z najviac prehliadaných skupín potravín sú fermentované jedlá. Kefír, kimchi, kyslá kapusta a kvalitné jogurty podporujú črevný mikrobióm, ktorý úzko súvisí s hormonálnym zdravím, náladou aj imunityou. Zdravé črevá znamenajú stabilnejšie hormóny.
Výbornú podporu poskytuje aj ovocie s vysokým obsahom antioxidantov, najmä bobuľové ovocie, ktoré pomáha znižovať zápal a chrániť bunky pred poškodením. Banány či pomaranče stabilizujú nervový systém a podporujú správnu funkciu nadobličiek.
Nemenej dôležité sú potraviny bohaté na horčík, napríklad kakao, špenát, tekvicové semienka či strukoviny. Horčík je minerál zodpovedný za relaxáciu svalov, spánok, zvládanie stresu aj správnu funkciu štítnej žľazy.
Hormonálna rovnováha sa začína na tanieri. Ak telu doprajete kvalitné tuky, dostatok vlákniny, stabilné bielkoviny a podporu pre zdravé črevá, odrazí sa to na lepšej energii, zlepšení cyklu, krajšej pokožke aj na schopnosti chudnúť.
Jednoduché zmeny v strave často prinášajú nečakane veľké výsledky — a vaše hormóny sa vám za nich poďakujú.