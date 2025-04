Hopkins je späť ako psychopat. Triler V pasci od českého producenta práve vstupuje do kín

Keď si Bill Skarsgård ako zlodejíček Eddie sadne do cudzieho SUV, netuší, že práve naskočil na najhoršiu jazdu svojho života. Z obyčajnej krádeže sa v sekunde stáva smrteľná pasca, v ktorej sa interiér mení na sadistický nástroj mučenia a každý zvuk ohlasuje ďalšie kolo zvrátenej hry. O jej pravidlách rozhoduje na diaľku Anthony Hopkins ako samozvaný strážca spravodlivosti William. Držiteľ Oscara v najnovšej úlohe prepína do nanajvýš zvráteného módu a týranie svojho väzňa si pekelne užíva!

Všetko sa začína ako rutinná krádež – osamelé luxusné SUV, odomknuté dvere, ticho parkoviska. Pre Eddieho, pouličného zlodejíčka s rýchlymi rukami, by malo ísť len o ďalší ľahký úlovok. Lenže kým si stihne uvedomiť, čo sa deje, dvere sa nečakane uzamknú a začne sa hra, ktorej pravidlá pozná len jeden človek – William. „Vitajte na palube,“ zaznie z palubného reproduktora zlovestný, i keď podmanivý hlas Williama v podaní Hopkinsa. A potom sa začne peklo – sedacie pásy, ktoré ho neochránia, ale zviažu, elektrické šoky v sedadlách, ohlušujúca hudba či extrémne teploty – William má pripravený celý arzenál sadistických nástrojov a Eddie sa okamžite stáva figúrkou v zvrátenej hre o prežitie. Zatiaľ čo Anthony Hopkins vo svojej najnovšej úlohe prekvapuje divákov svojou premenou do psychopatického módu, fešák Bill Skarsgård sa ocitá na svojom fyzickom a psychickom dne. Na kolenách spravodlivosti, ktorá už nikdy nebude rovnaká…

Foto: Bontonfilm

Očakávaný triler V pasci, ktorý produkoval Petr Jákl v spolupráci s Arom Keshishianom a presláveným Samom Raimim, mal slávnostnú premiéru pred dvoma týždňami v pražskom Slovanskom dome. „Je úžasné, že sa podarilo mať európsku premiéru v Prahe. Snažím sa o to aj s ďalšími filmami, ktoré produkujem, ale dohovoriť sa s hercami a skĺbiť všetko s ich záväzkami je neuveriteľne komplikované,“ vysvetlil filmár, ktorý V pasci slávnostne uviedol spolu s Billom osobne.“S Billom sme dobrí kamaráti, a to bol aj jeden z dôvodov, prečo sa vo filme objavil. Plánujeme spolu aj ďalšie nakrúcanie a veľmi sa teším, že sa uvidíme na premiére v Prahe,“ dodal.

Foto: Bontonfilm

V pasci (Locked)

USA – 2025, 95 min.

Žáner: triler

Premiéra: 3. apríla 2025

Réžia: David Yarovesky

Scenár: Mariano Cohn, Gastón Duprat, Michael Arlen Ross

Hrajú: Bill Skarsgård, Anthony Hopkins, Ashley Cartwright, Michael Eklund, Navid Charkhi, Sofia Tesema, Emma Kombe

Producenti: Zainab Azizi, Sam Raimi, Ara Keshishian, Petr Jákl, Sean Patrick O’Reilly

Trailer:

O filme:

Mala to byť rýchla krádež. Nič, čo by pouličný zlodejíček Eddie (Bill Skarsgård) nerobil už veľakrát. Keď sa navyše ukáže, že dvere luxusného SUV zaparkovaného na ľudoprázdnom parkovisku zostali odomknuté, zdá sa, že sa naňho usmialo šťastie. Lenže zdanie niekedy klame. Keď je Eddie vnútri vozidla, dvere sa náhle zamknú. A z toho, čo sa začalo ako banálny zločin je odrazu najhoršia nočná mora, z ktorej niet úniku. Samozvaný pomstiteľ William (Anthony Hopkins) totiž začína rozohrávať zvrátenú hru, ktorej pravidlá pozná len on. A náramne sa pritom baví… Drastický príbeh o prežití, spravodlivosti a temných stránkach ľudskej mysle nakrútil český producent Petr Jákl v spolupráci s Arom Keshishianom a presláveným Samom Raimim (Spider-Man, Lesný duch).

Informačný servis