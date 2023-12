Holandsko plánuje poslať Ukrajine 18 stíhačiek F-16, oznámil Zelenskyj po rozhovore s holandským premiérom Ruttom

Holandská vláda sa chystá poslať Ukrajine prvých 18 stíhačiek F-16. Ako na svojej webstránke informuje denník The Guardian, oznámili to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a holandský premiér Mark Rutte po spoločnom rozhovore.

Dodanie stíhačiek podľa Rutteho čaká na exportné povolenie zo strany holandského ministerstva zahraničia a splnenie kritérií pre pracovníkov a infraštruktúru na Ukrajine. Časový rámec pre ne však neposkytol.

„Dodanie F-16 je jedným z najdôležitejších prvkov dohôd o vojenskej podpore pre Ukrajinu,“ napísal Rutte na mikroblogovacej sieti X.

Zelenskyj na X napísal, že sa s Ruttem zhovárali o vývoji na fronte, situácii v Čiernom mori a súčasných vojenských potrebách Ukrajiny, ktoré zahŕňajú delostrelectvo, drony a protivzdušnú obranu.

I spoke with @MinPres Mark Rutte to thank the Dutch government for its decision to start preparing the initial 18 F-16 jets for their delivery to Ukraine.

I also thanked the Netherlands for actively supporting the opening of Ukraine’s EU accession talks and emphasized the… pic.twitter.com/bYCMpZLA3p

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2023