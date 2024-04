Hojsík z PS zavádza pri programe Obnov dom, využíva neaktuálne údaje

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) reagujú na vyjadrenia podpredsedu Progresívneho Slovenska Martina Hojsíka zverejnené 19. apríla 2024 na webovom portáli denníka SME.

Hojsík píše o rizikách pri plnení míľnika v programe Obnov dom, pričom sa odvoláva na správu o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29296/1> SR, ktorá bola na rokovanie vlády predložená koncom februára 2024 a vláda o nej rokovala na schôdzi 6. marca. Údaje v nej sú relevantné k začiatku mesiaca február.

Hojsík vo svojich vyjadreniach vychádza z údajov zo začiatku februára, pričom aktuálne čísla už boli verejnosti komunikované, napríklad aj zo strany Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA). K 18. aprílu bolo prijatých celkovo 21 819 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na obnovu domu, z toho bolo už 11 814 riadne zazmluvnených.

Pokračuje hodnotenie a zazmluvňovanie úspešných žiadateľov vo výzve č. 4 a výzve č 5, a taktiež dobieha zverejňovanie zmlúv vo výzve č. 3. V krátkom čase tak bude zazmluvnené dostatočné množstvo prijímateľov, ktorí tento rok môžu obnovu dokončiť a podať žiadosť o platbu.

Podpredseda PS vo svojej kritike taktiež spomína, že majitelia obnovených rodinných domov doručili 1 200 žiadostí o platbu, z čoho bolo vyplatených menej ako 200. Aj tu však čísla nesedia – k dnešnému dňu bolo doručených 2 347 žiadosti o platbu.

Na celkom 400 žiadostiach bola kontrola zo strany SAŽP ukončená, z čoho 369 majiteľom obnovených rodinných domov už boli financie vyplatené, v priemernej výške 13 200 eur. Rozpracovaná je kontrola na 300 ďalších žiadostiach.

V prípade príspevku na obnovu rodinného domu sa jedná o verejné prostriedky, ktoré musia byť zodpovedne vyplatené až po riadnej kontrole. K zjednodušeniu tohto procesu a odstraňovaniu zdedených procesných nedostatkov tak pristupujeme mimoriadne zodpovedne tak, aby nedochádzalo k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi.

Ako už bolo opakovane komunikované, SAŽP spolu s MŽP a Úradom vlády SR robí kroky, ktorých efekt sa priebežne prejavuje – o miesto nových odborných pracovníkov prejavilo záujem rekordné množstvo uchádzačov, z ktorých momentálne SAŽP vyberá 37 ďalších kolegov. Pokračuje aj digitalizácia, a to testovaním novej platformy. „Všetky kroky robíme na to, aby sme nápor žiadostí zvládli v rozumných lehotách,“ vysvetľuje Juraj Moravčík, poverený generálny riaditeľ SAŽP.

Cieľom programu Obnov dom je obnoviť 13 000 rodinných domov do konca roka 2024, resp. do podania 6. žiadosti o platbu, čo zväčšuje priestor na realizáciu.

Pre SAŽP je smerodajný počet podaných žiadostí o platbu, ktorý sa kontinuálne zvyšuje, a kde je očakávaný najväčší nárast po tohtoročnej stavebnej sezóne. Po uzatvorení zmluvy je už na prijímateľovi, ako rýchlo obnovu ukončí a podá žiadosť o platbu.

Pred spustením v poradí 6. štandardnej výzvy Obnov dom má SAŽP cieľ spracovať všetky žiadosti zo štvrtej výzvy (piata je otvorená do konca júla 2024). Do 30. apríla 2024 by mali všetci žiadatelia vo Výzve č. 4 dostať oznam, či splnili alebo nesplnili podmienky výzvy alebo im príde výzva na doplnenie.

Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.