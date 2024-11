Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR, aby nevymenoval policajného prezidenta Soláka do hodnosti generála

Hnutie Slovensko odsudzuje policajnú brutalitu v Košiciach, pri ktorej prišiel o život človek. Zároveň vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým.

Bývalý minister vnútra Roman Mikulec verí, že táto poľutovaniahodná udalosť bude objektívne a nestranne vyšetrená orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zodpovednosť ministra vnútra

„V normálnej krajine minister vnútra nemá čo garantovať, čo bude a čo nebude vyšetrené a akým spôsobom. Matúš Šutaj Eštok by sa mal zamyslieť, do akého stavu doviedol po roku vládnutia policajný zbor. Policajti sú unavení, frustrovaní, nahnevaní, je ich málo a v tisíckach odchádzajú z policajného zboru,“ poukázal. Podľa neho je to zodpovednosť ministra vnútra.

„Očakávať od neho, že by vyvodil nejakú politickú zodpovednosť, je asi zbytočné, lebo on nie je chlap a uteká sa schovať do parlamentu pred zodpovednosťou. Pretože inak by ju už vyvodil dávno potom, čo niekoľkokrát sám porušil zákon,“ dodal Mikulec.

Zatiaľ si to nezaslúžil

Zdôraznil, že policajný zbor, ktorý sa riadi heslom pomáhať a chrániť životy, zdravie a majetok, nesmie používať policajnú brutalitu a ohrozovať ľudí. Aj tento tragický prípad by mal podľa hnutia zabrzdiť povýšenie policajného prezidenta do hodnosti generála.

„Zatiaľ si to ničím nezaslúžil. Preto vyzývame prezidenta, aby policajného prezidenta Ľubomíra Soláka do hodnosti generála nevymenoval,“ doplnil člen brannobezpečnostného výboru Gábor Grendel.