Hlina spolu s Holečkovou vyzývajú koalíciu, aby zrušila transakčnú daň pre neziskové organizácie a charity

Poslanci Národnej rady SR Martina Holečková (nezaradená) a Alojz Hlina (SaS) vyzývajú vládnu koalíciu, aby zrušila transakčnú daň pre neziskové organizácie a charity. Poukazujú na to, že v dôsledku zavedenia transakčnej dane od budúceho roka prídu neziskové organizácie a charity o peniaze, ktoré mohli byť použité na ich činnosť, no namiesto toho skončia na účtoch štátu.

„Keď sa firma rozhodne darovať nejakej neziskovke peniaze, už pri tom prevode prichádza o časť peňazí. Keď bude charita potom používať tieto peniaze na nejaký zmysluplný účel, tak znova kvôli transakčnej dani príde o peniaze,“ poukázala Holečková.

Bezpečný ženský domov príde o miesta

Ako príklad uviedla, že Bezpečný ženský domov podľa svojich odhadov v dôsledku tejto dani stratí miesto pre jednu týranú ženu a jedno týrané dieťa. Ďalšia organizácia, ktorá pomáha ľuďom so štartovacími bytmi, platí ročný nájom 7 500 eur, no transakčná daň ich ročne bude stáť 10 000 eur, čiže nebudú môcť vôbec poskytovať túto službu.

Holečková a Hlina upozorňujú na to, že podľa ich informácií sa vláda transakčnú daň nechystá meniť, ale plánuje pre vybrané neziskové organizácie a charity zaviesť refundáciu zaplatenej dane, pričom ministerstvo financií by malo rozhodovať o tom, či konkrétnej organizácii bude, alebo nebude poskytnutá refundácia.

Transakčnú daň už vláda nestiahne

„Takáto segregácia je pre nás neprípustná, lebo len vytvára vládnej koalícii príležitosť trestať “nepohodlné” neziskové organizácie,“ hovorí Holečková. Poslanec SaS Alojz Hlina uviedol, že transakčná daň je nesystémová a používajú ju len v Maďarsku a v niektorých štátoch Latinskej Ameriky.

„Transakčná daň je zlá a vláda by ju mala stiahnuť. Dnes už ale vieme, že sa tak nestane, preto chceme adresovať jasnú výzvu koalícii, aby z tohto systému boli vyňaté neziskové organizácie a charity. Ak by vláda chcela pristúpiť na systém refundácií, tak už vieme teraz povedať, že to nebude fungovať,“ povedal Hlina a dodal, že všetky refundácie v štáte vždy trvajú veľmi dlho.