Hlina prelomil mlčanie: Šokujúce priznanie, prečo nemá Mercedes v majetkovom priznaní, a čo odkazuje Blahovi a Gašparovcom! - VIDEO

Poslanec Alojz Hlina (SaS) zverejnil video na sociálnej sieti, v ktorom vysvetľuje, prečo nemá uvedený v majetkovom priznaní svoj mercedes.
Hlinu k objasneniu spomínanej veci vyzval tento týždeň už viackrát europoslanec za Smer-SDĽuboš Blaha. Ten saskára kritizoval, že Hlina riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi vyčíta, že nemá auto v majetkovom priznaní, pritom on sám svoje vozidlo v majetkovom priznaní neuviedol a zatajuje ho pred voličmi.
„Ruku na srdce pán Hlina, hádam nebudeme občanom Slovenskej republiky niečo zatajovať, že nie? Ja jazdím na šesťročnom aute, ktoré má hodnotu 10- či 12-tisíc, ale mám ho uvedené v majetkovom priznaní,“ povedal Blaha.
Veľké priznanie
Hlina sa prihlásil v piatok večer videom na sociálnej sieti, kde svojským štýlom reagoval na výzvu Blahu.
Zatajuje Hlina svoj luxusný mercedes? Blaha vyzýva saskára, aby vysvetlil, prečo nemá auto v majetkovom priznaní - VIDEO
„Musím urobiť priznanie a nasypať si popol na hlavu, lebo ináč šach-mat kapitalisti. Karpatský Che Guevara – Ľuboš Blaha ma investigatívne odhalil a prišiel na mňa, a zbožnému ľudu Karpatskej kotliny ťažko skúšaným kapitalistami, on ako socialista so šesťročným autom zistil, že je tu niekto kto si vraj nedal auto do majetkového priznania,“ podpichoval v úvode Hlina.
Poslanec za SaS hovorí, že Blaha má novšie auto ako on, pretože jeho mercedes má takmer desať rokov. „O mne je známe, že som veľmi šporovlivý a dvakrát otočím, kým kúpim. Aj toto auto som už kupoval jazdené, malo rok a kupoval som ho za 50-tisíc na lízing,“ prezradil ďalej.
Mercedes je v majetku firmy
Hlina tvrdí, že dnes jeho auto nemá takú hodnotu, aby ho musel uvádzať v majetkovom priznaní. Zároveň priznal, že spomínaný mercedes triedy V je napísaný na firmu, čo v podstate SaS vytýkalo od začiatku aj samotnému riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi.
„Auto je v majetku firmy, ktorej som ja majiteľom. A áno, tým že som poslanec, nemôžem v tej firme konať, tak si ho môžem prenajať, a to som presne urobil,“ povedal Hlina vo videu.
Politik opätovne zdôraznil, že nebolo jeho povinnosťou uvádzať auto v majetkovom priznaní a nemusí sa preto z ničoho vyviňovať. Ako tiež poznamenal, niekoľko desiatok poslancov parlamentu to majú s autami presne takto urobené.
Štipľavý odkaz
Hlina si na záver rypol do Gašparovcov ako aj do Blahu a adresoval im štipľavý komentár. „Moje firmy za tri roky mali obrat niekde na úrovni 27 skoro 30 miliónov, zaplatili na daniach a odvodoch asi 4 milióny eur, a osobné auto si tá firma kúpila pred desiatimi rokmi toto (poznam.red. mercedes triedy V), čiže takto asi investuje do áut. Váš stranícky kolega, Tibor Gašpar so svojím synom Pavlom, majú nejakú rodinnú firmu WWA, ktorá mala za posledné tri roky tržbu niekde na úrovni milión eur a zisk niekde na úrovni stotisíc, a viete aký majú vozový park?“ pýtal sa saskár.
Podľa informácií Hlinu firma Gašparovcov, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou pri práci, si zaobstarala Audi Q7, Audi S8 a povestné žlté športové auto Dodge Challenger, na ktorom koncom augusta havaroval Pavol Gašpar. Podľa Hlinu je to oproti jeho firmám veľký rozdiel a Blahovi na záver odkázal, že „strelil capa“.