Malatinec: Odvolávaním ministrov sa opozícia snaží vraziť klin do vládnej koalície - ROZHOVOR

Návrh na odvolávanie ministrov je podľa poslanca Romana Malatinca legitímny nástroj opozície, ale sa zatiaľ nedohodli na tom, že by mali túto otázku v parlamente otvárať.
„Opozícia sa snaží vraziť klin do vládnej koalície,“ konštatoval a dodal, že ak sa aj pristúpi k odvolávaniu zatiaľ ešte nie je ani dohodnuté aký by to malo mať formát. „Niektorí kolegovia si myslia, že by mala byť združená rozprava, ale ja by som bol skôr za samostatnú rozpravu o jednotlivých ministroch,“ povedal Malatinec.
Na konštatovanie, že niektoré návrhy na odvolanie už sú v parlamente celý rok uviedol, že sú na rade dôležitejšie témy. „V parlamente máme množstvo bodov, ktoré chceme prerokovať a nemôžeme dovoliť, a hovorím to plne a otvorene tu v SITA prvýkrát, aby sme nejakým spôsobom dovolili vraziť klin do vládnej koalície, ale určite sa dočkajú toho, že sa otvorí nejaká rozprava alebo odvolávanie,“ poznamenal.
Takáč: Je to úplne choré, že EÚ chce dávať viac peňazí na zbrojenie či Ukrajinu a menej pre sektor pôdohospodárstva - ROZHOVOR
V prípade hlasovania o vyslovení dôvery celej vláde na základe zákona o dlhovej brzde, je podľa neho na ťahu premiér. „Ja si myslím, že on príde v začiatku roka, aby sme deklarovali tú pozíciu vládnej koalície, ale nechajme prejsť vianočné obdobie a verím, že sa otvorí aj téma odvolávania ministrov, že k tomu príde, aby sme vytvorili ten priestor tej opozícii. S dôverou vlády čakáme na to, aby prišiel pán premiér do parlamentu a požiadal o to. V rámci diskusie, hovorím to naschvál nadväzne na seba, sa môže rozprúdiť čokoľvek, keď otvoríme tému odvolávania ministrov, našich ministrov, ktorých budeme musieť obhajovať a hájiť, ten ich výkon vo vzťahu k opozícii a koalícii a pokiaľ to premiér bude cítiť, tak príde do parlamentu a požiada potom o dôveru vláde,„ povedal Malatinec.
Na otázku, či vláda nie je jednotná, keď sa obáva vrážaniu klinov zo strany opozície skonštatoval, že sa zatiaľ v koalícii rozprávajú spoločne, vecne, bavia sa o problémoch, o zákonoch, ktoré sa chcú prerokovať v parlamente.
V pokračovaní rozhovoru hovoril aj o tom
- že bude žiadať informáciu o koľko ľudí sa zmenšili aparáty na ministerstvách
- čo treba očakávať konsolidáciu aj v roku 2027
- či je v poriadku, že sa predkladá veľa zákonov v skrátenom legislatívnom konaní
- či sa zneužíva nižšia DPH v sociálnych podnikoch
- prečo treba robiť úpravy v energopomoci
- ako sa zachová Strana vidieka keď jej hlasy budú parlamente možno rozhodujúce
- aká je v súčasnosti situácia v kultúre
- či je za to aby sa v kultúre presadzovala iba slovenská tvorba