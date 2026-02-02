Hlavnú hokejovú arénu v Miláne dokončujú „v panike“, priznávajú organizátori ZOH 2026

Ženský turnaj sa má začať už vo štvrtok duelom domácich Talianok proti družstvu Francúzska.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Milan Cortina Hockey Arena Hockey
Hokejová aréna Milano Santagiulia pre zimné olympijské hry 2026. Foto: Gian Mattia D'Alberto /LaPresse via AP
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

Hlavná aréna pre ľadový hokej na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo ešte nie je úplne hotová a práce na nej prebiehajú doslova „zbesilo“. Napriek tomu organizátori ubezpečujú, že kompletný program turnaja sa odohrá práve tam.

Santagiulia Arena s kapacitou 15 300 miest patrí medzi kľúčové dejiská hier, najmä preto, že sa na olympiádu po prvý raz od roku 2014 vracajú hráči z NHL. Výstavba sa však začala neskoro a sprevádzali ju viaceré zdržania, čo spôsobilo organizátorom nemalé starosti.

Výkonný riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre olympijské hry Christophe Dubi uviedol, že je „absolútne isté“, že všetky zápasy prebehnú podľa plánu. Ženský turnaj sa má začať už vo štvrtok duelom domácich Talianok proti družstvu Francúzska.

Dubi zároveň priznal, že niektoré priestory arény ešte nie sú dokončené. Zdôraznil však, že ide o časti, ktoré nie sú nevyhnutné pre samotné hry. „Všetko, čo sa týka divákov, médií a športovcov, bude na najvyššej úrovni,“ ubezpečil.

Stav arény bol citlivou témou aj minulý rok, keď vedenie NHL vyjadrilo obavy o kvalitu ľadovej plochy. Santagiulia Arena je pritom jedným z mála úplne nových športovísk postavených špeciálne pre tieto hry, ktoré sa budú rozprestierať na veľkom území od Milána až po Dolomity.

Okruhy tém: Olympijský hokejový turnaj ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk