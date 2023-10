Hlas-SD si vybral podľa KDH minulosť namiesto budúcnosti, hnutie má len jednu tvár

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) berie na vedomie rozhodnutie strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a jej predsedu Petra Pellegriniho, že Hlas povedie ďalšie rokovania o vládnej koalícii so stranami Smer-SD a Slovenskou národnou stranou (SNS).

Hlas mal v rukách rozhodnutie

Kresťanskí demokrati sú toho názoru, že predseda Hlasu si vybral minulosť, ktorá ho, na rozdiel od budúcnosti, spája so Smerom a SNS.

Poukázali i na to, že to bol Hlas, kto mal v rukách rozhodnutie o budúcej vláde. Uviedli to vo svojom stanovisku na sociálnej sieti.

KDH má iba jednu tvár

„KDH má pred voľbami a po nich iba jednu tvár, a teda jeho prioritou zostáva aj naďalej zásadné zlepšenie situácie v zdravotníctve, školstve, pomoc rodinám, seniorom a ľuďom v núdzi, zachovanie špeciálnej prokuratúry a nezasahovanie do vyšetrovaní, pričom je proti zavedeniu registrovaných partnerstiev a ich postaveniu na úroveň manželstva muža a ženy,“ dodalo KDH.

O tom, že Hlas povedie ďalšie rokovania o vládnej koalícii len so stranami Smer-SD a SNS, jednomyseľne rozhodlo Predsedníctvo strany Hlas. Na tlačovej besede to v utorok uviedol predseda Hlasu Peter Pellegrini.