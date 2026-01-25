Hlas nemá v pláne meniť svojho predsedu, tvrdí Saková a vyjadrila sa aj k Ferenčákovi a Kmecovi

Koaličná strana Hlas-SD nemá momentálne v pláne meniť lídra. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedala ministerka hospodárstva a členka strany Denisa Saková.
Zároveň zdôraznila, že predsedníctvo stojí pri aktuálnom predsedovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi. „Momentálne sa nezaoberáme výmenou predsedu,“ povedala Saková.
Pokiaľ ide o poslanca Jána Ferenčáka, ktorý vystúpil z poslaneckého klubu strany, ale stále je členom strany, Saková hovorí o kompromisnom riešení. „Pán poslanec Ján Ferenčák sa rozhodol zostať v strane Hlas a toto jeho rozhodnutie absolútne rešpektujeme,“ skonštatovala Saková.
V prípade bývalého podpredsedu vlády za Hlas Petra Kmeca, z ktorého by sa mal podľa medializovaných informácii stať nový veľvyslanec v Taliansku, ministerka pripomenula, že Kmec je kariérny diplomat. „Takže, ak má záujem o post veľvyslanca SR v nejakej európskej krajine, tak je to úplne na mieste,“ vyhlásila Saková.