SNS ide proti ochrane mladistvých pred nikotínovými výrobkami

Slovenská národná strana (SNS) vyzvala ministra zdravotníctva Kamila Šaška na stiahnutie návrhu zákona, ktorý má obmedziť predaj ochutených nikotínových výrobkov a zakázať jednorazové e-cigarety. Argumentuje obavami o malých slovenských výrobcov a tvrdením, že podobné opatrenia v Európe neexistujú. Viaceré tvrdenia SNS však nesedia.
SNS tvrdí, že zákon poškodí malých výrobcov
SNS tvrdí, že zákon zasiahne predovšetkým malých slovenských výrobcov. V skutočnosti sa zákon dotkne v prvom rade veľkých nadnárodných tabakových koncernov a distribútorov, ktorí na Slovensko dovážajú ochutené výrobky, a práve tie sú najatraktívnejšie pre deti a tínedžerov.
SNS odmieta zákaz jednorazových elektronických cigariet, Slovensko by prišlo o 50 miliónov eur
Na Slovensku v segmente e-cigariet a nikotínových vrecúšok nepôsobia žiadni malí domáci producenti. Trh ovládajú nadnárodné tabakové koncerny a distribútori, ktorí dovážajú zahraničné výrobky, často s atraktívnymi sladkými či ovocnými príchuťami. Práve tie sú podľa odborníkov najčastejšou voľbou detí a mladistvých používateľov.
Opatrenia nie sú slovenským unikátom
SNS ďalej tvrdí, ze zákon na ochranu mladistvých proti nikotínovým výrobkom je slovenským unikátom. V skutočnosti však podobné opatrenia uz zaviedlo množstvo krajín, napríklad Belgicko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko. Dánsko, Fínsko, Holandsko, či Maďarsko a Ukrajina. V Českej republike sa zákaz príchutí momentálne schvaľuje. Slovenský návrh teda nasleduje trend, ktorý sa v EÚ aj mimo nej stáva štandardom v boji proti nárastu závislosti mladých na nikotíne.
Lekári vyzývajú vládu na urýchlené prijatie zákona o ochrane mladistvých pred nikotínom
SNS takisto tvrdí, že návrh ministra Šaška nemá podporu odborníkov. Návrh zákona pritom podporil celý rad lekárskych združení a expertov. Medzi nimi Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť, Úrad verejného zdravotníctva SR, ako aj ministerstvá školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. K týmto hlasom sa pridali aj občianske združenia PRIMA a NIE RAKOVINE a lekári Národného ústavu detských chorôb, ktorí už evidujú nárast prípadov závislostí medzi mladistvými.