HK Poprad obsadil pozíciu športového manažéra. Stal sa ním niekdajší obranca slovenskej reprezentácie

Slovenský hokejový klub HK Poprad už obsadil post športového manažéra. Pozíciu, na ktorej bude zodpovedný za koncepciu, riadenie a rozvoj športovej stránky A-mužstva a juniorského tímu, preberá niekdajší slovenský reprezentant Richard Stehlík.
Ako informuje o tom oficiálny web „kamzíkov“, tak 41-ročný skalický rodák bude svoju funkciu vykonávať v spolupráci so športovou radou, ktorá je poradným orgánom a jej predsedom je Radoslav Suchý. Tento model má zabezpečiť kolektívne a odborné rozhodovanie, opierajúce sa o skúsenosti, profesionalitu a dlhodobé smerovanie klubu.
„Dlhodobým cieľom HK Poprad je mať vo svojich štruktúrach profesionálnych ľudí, u ktorých zohrávajú kľúčovú úlohu charakter, skúsenosti a odborné schopnosti. Richard Stehlík tieto kritériá napĺňa a vedenie klubu očakáva, že jeho pôsobenie prispeje k stabilnému a systematickému fungovaniu športovej oblasti,“ referuje klub spod Tatier.
Richard Stehlík je bývalý obranca s bohatou hráčskou kariérou doma aj v zahraničí. V zámorí hral v juniorskej QMJHL a do NHL ho draftoval Nashville Predators, do profiligy sa však nedostal. V Európy pôsobil prevažne v Česku a dva majstrovské tituly so Spartou Praha. Hrával aj v ruskej KHL, švédskej či rakúskej lige. Slovensko reprezentoval na MS 2006 a 2007, celkovo v najcennejšom drese absolvoval 88 zápasov.
„Richard Stehlík prináša do klubu bohaté hráčske skúsenosti z domáceho aj zahraničného hokeja, výborný prehľad o fungovaní profesionálnych súťaží a dôraz na systematickú prácu. Počas aktívnej kariéry pôsobil v rôznych hokejových prostrediach, čo mu dalo široký pohľad na športové riadenie, prácu s hráčmi aj tímové nastavenie. Vedenie klubu verí, že Richard Stehlík prinesie do športového riadenia klubu skúsenosti, prehľad a kontinuitu, ktoré budú prínosom pre ďalší rozvoj HK Poprad,“ doplnili Popradčania.